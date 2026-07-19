Corpo de um homem foi recolhido pelos bombeiros na Vila do João, no Complexo da Maré, e encaminhado ao IML do Centro - Reprodução Redes Sociais

Corpo de um homem foi recolhido pelos bombeiros na Vila do João, no Complexo da Maré, e encaminhado ao IML do CentroReprodução Redes Sociais

Publicado 19/07/2026 09:50

Rio - O corpo de um homem foi encontrado na noite deste sábado (18), na Vila do João, no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada às 19h10 para a ocorrência, na Rua Confiança. Após o recolhimento, a equipe fez remoção para Instituto Médico-Legal (IML) do Centro.



As circunstâncias da morte serão investigadas pela Polícia Civil, e a identidade ainda é desconhecida. Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada às 19h10 para a ocorrência, na Rua Confiança. Após o recolhimento, a equipe fez remoção para Instituto Médico-Legal (IML) do Centro.As circunstâncias da morte serão investigadas pela Polícia Civil, e a identidade ainda é desconhecida.

* Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Raphael Perucci