Corpo de um homem foi recolhido pelos bombeiros na Vila do João, no Complexo da Maré, e encaminhado ao IML do CentroReprodução Redes Sociais
Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada às 19h10 para a ocorrência, na Rua Confiança. Após o recolhimento, a equipe fez remoção para Instituto Médico-Legal (IML) do Centro.
As circunstâncias da morte serão investigadas pela Polícia Civil, e a identidade ainda é desconhecida.
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