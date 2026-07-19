Traficante do CV e comparsas rodam com entorpecentes e armasDivulgação PMRJ
Segundo a Polícia Militar, o 12º BPM (Niterói) enviou equipes ao local, com apoio da 79ª DP (Jurujuba), após informações de inteligência indicarem que o criminoso, também conhecido como "Navalha", estaria na região. Na chegada dos policiais, houve troca de tiros. Após o confronto e uma breve perseguição, os agentes realizaram um cerco tático que resultou na captura dos suspeitos e na prisão do chefe do tráfico, localizado no interior de um bar.
Luiz acumula uma extensa ficha criminal, com duas anotações por homicídio, duas por tráfico de drogas, uma por porte ilegal de arma de fogo, além de passagens por dano, violência doméstica e extorsão. A polícia informou ainda que, entre os demais conduzidos na operação, havia outros dois suspeitos apontados como integrantes da liderança do tráfico em Niterói.
Na ação, foram apreendidos uma pistola calibre .40 com numeração suprimida, dois carregadores com 14 munições intactas, oito cápsulas deflagradas, 76 pedras de crack, 73 pinos de cocaína, nove invólucros de drogas sintéticas, dois de skank, quatro celulares, um veículo e R$ 128 em espécie.
O caso foi registrado na distrital de Jurujuba. O acusado permaneceu preso pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Os outros detidos prestaram depoimento e foram liberados pela autoridade policial.
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