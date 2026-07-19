Traficante do CV e comparsas rodam com entorpecentes e armas - Divulgação PMRJ

Traficante do CV e comparsas rodam com entorpecentes e armasDivulgação PMRJ

Publicado 19/07/2026 09:26

Rio - O principal líder do Comando Vermelho (CV) na Comunidade do Sítio de Ferro, Luiz Carvalho da Silva, o "Cicatriz" ou "Navalha", de 41 anos, foi preso em flagrante neste sábado (18) durante uma operação da Polícia Militar no bairro Badu, em Niterói. A ação terminou ainda com outros seis homens conduzidos à delegacia, que prestaram depoimento e receberam liberação.

Segundo a Polícia Civil, "Cicatriz" chefiava o tráfico local há mais de duas décadas. A investigação revelou uma nova tática da facção criminosa, na qual as lideranças se escondem em outros territórios e continuam comandando as ações à distância por videochamadas.



Segundo a Polícia Militar, o 12º BPM (Niterói) enviou equipes ao local, com apoio da 79ª DP (Jurujuba), após informações de inteligência indicarem que o criminoso, também conhecido como "Navalha", estaria na região. Na chegada dos policiais, houve troca de tiros. Após o confronto e uma breve perseguição, os agentes realizaram um cerco tático que resultou na captura dos suspeitos e na prisão do chefe do tráfico, localizado no interior de um bar.



Luiz acumula uma extensa ficha criminal, com duas anotações por homicídio, duas por tráfico de drogas, uma por porte ilegal de arma de fogo, além de passagens por dano, violência doméstica e extorsão. A polícia informou ainda que, entre os demais conduzidos na operação, havia outros dois suspeitos apontados como integrantes da liderança do tráfico em Niterói.



Na ação, foram apreendidos uma pistola calibre .40 com numeração suprimida, dois carregadores com 14 munições intactas, oito cápsulas deflagradas, 76 pedras de crack, 73 pinos de cocaína, nove invólucros de drogas sintéticas, dois de skank, quatro celulares, um veículo e R$ 128 em espécie.



O caso foi registrado na distrital de Jurujuba. O acusado permaneceu preso pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Os outros detidos prestaram depoimento e foram liberados pela autoridade policial.

A reportagem não conseguiu localizar a defesa de Luiz Carvalho da Silva. O espaço segue aberto para manifestação.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Raphael Perucci