Cazé, o dono da emissora de mesmo nome - Divulgação

Cazé, o dono da emissora de mesmo nomeDivulgação

Publicado 20/07/2026 00:00

A CazéTV virou uma potência das transmissões esportivas, encarou emissoras tradicionais e transformou Casimiro Miguel em dono de uma das marcas mais conhecidas da internet. Só faltou combinar com o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. O INPI negou o pedido de registro de "CazéTV" na classe que reúne entretenimento, jornalismo e produção audiovisual.

fotogaleria O motivo foi a existência de um registro anterior com o radical "Casé" no mesmo segmento. Para o instituto, a semelhança poderia provocar confusão ou associação entre as marcas. Em resumo: milhões de espectadores reconheceram o nome de primeira, mas o INPI enxergou gente demais querendo jogar com camisa parecida.

A derrota ainda não é definitiva. O processo aguarda recurso, e a equipe jurídica pode tentar virar o placar. A decisão também não significa que o canal precise sair do ar ou trocar imediatamente de nome.

A CazéTV transmite algumas das maiores competições do planeta, mas agora disputa uma partida bem menos glamourosa: provar que pode registrar o nome que o Brasil inteiro já aprendeu a gritar.

Terno na casa de Carlinhos Maia acende barraco entre Lucas e Lobato

Um simples terno verde-musgo conseguiu tirar Lucas Guimarães do modo paz e amor. A peça foi encontrada por Lucas Lobato, apontado como affair de Carlinhos Maia, enquanto ele procurava uma roupa para ir a um casamento na casa do influenciador.

Lobato mostrou o achado aos seguidores, comentou que o terno não parecia "muito chique" e cogitou experimentá-lo. Ao descobrir que a peça não era de Carlinhos, recuou. "Não vou nem encostar. Vou deixar no mesmo lugar que estava", afirmou. O terno voltou para o cabide. A elegância da história ficou pelo caminho.

Lucas Guimarães, que ainda mantém roupas e objetos pessoais na residência do ex-marido, não gostou nem um pouco da cena. Mandou Lobato ficar longe de seus pertences e avisou que sua paciência já estava por um fio.

"Me deixa quieto. Porque, se eu abrir essa minha boca, se o circo já está pegando fogo, ele vai acabar. E o circo não é o do Tirulipa, não", ameaçou.

O apresentador também saiu em defesa das seguidoras mais velhas, que, segundo ele, vinham sendo atacadas pelo rival. "As minhas senhorinhas lindas e maravilhosas ninguém toca", disparou. Depois, afirmou que é "homem de Deus, mas não otário".

Na reta final do sermão, Lucas lembrou que Lobato já havia criticado quem fuma, insinuou que ele não usaria apenas cigarro e encerrou chamando-o de "drogado". O discurso começou zen, passou pela fé e terminou sem nenhuma vontade de oferecer a outra face.

O terno ficou no quarto, mas a paz saiu de casa. E, se Lucas realmente abrir a boca, o verde-musgo ainda pode parecer a parte mais discreta dessa história.

Carla Ferro conquista as candidatas no Miss Brasil

A primeira-dama do Miss Universe Brasil, Carla Ferro, tem sido um dos grandes destaques do confinamento realizado no Morro dos Anjos, em Bandeirantes, no Paraná. Casada com Rodrigo Ferro, presidente do concurso, ela conquistou as candidatas com educação, elegância e uma atenção que vai muito além das fotografias oficiais.

Representante do Rio de Janeiro, Bruna Zanardo definiu Carla como "uma grande mãe e uma grande amiga das misses". Segundo a candidata, a primeira-dama tem acompanhado de perto a rotina do confinamento, sempre com postura, refinamento e uma palavra de carinho.

Católica e devota de São Miguel Arcanjo, Carla mantém uma forte ligação com a fé. Próximo ao Morro dos Anjos, resort da família Ferro, fica o santuário de Bandeirantes, considerado um dos maiores do mundo dedicados ao arcanjo. Fé, aliás, é um assunto levado a sério por ela.

A diferença para outros tempos é visível. Depois de anos marcados por reclamações de coordenadores estaduais, destratos e um clima que muitas vezes parecia mais quartel do que concurso de beleza, a atual organização aposta no diálogo, no respeito e nas boas relações.

A gritaria saiu de cena. Entraram a elegância, o acolhimento e uma primeira-dama que sabe ocupar seu lugar sem precisar disputar a coroa com ninguém.

Anitta põe convite da Mocidade na geladeira

Anitta confirmou que recebeu o convite para assumir o posto de rainha de bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel no Carnaval de 2027. Mas, antes que alguém tire a coroa da caixa, a cantora avisou que ainda não decidiu se aceita.

Ela deixou claro que não pretende aparecer apenas no dia do desfile, posar diante dos fotógrafos e desaparecer antes da quarta-feira de cinzas. Para Anitta, o posto exige presença nos ensaios, convivência com a comunidade e dedicação de verdade. E, com uma agenda que vive atravessando fronteiras, talvez falte justamente o artigo mais caro dessa história: tempo.

Espanha leva a Copa, e Yasmin Brunet vê armação no título

Yasmin Brunet acertou a campeã, mas, para muita gente, chutou a lógica para fora do estádio. Três dias antes da final, ela escreveu que vinha "do futuro" para anunciar a vitória da Espanha. Horas antes da decisão, dobrou a aposta e disse que, se os espanhóis vencessem a Argentina, seria a prova de que "tudo foi manipulado" e de que existiria "algo muito maior por trás".

A Espanha venceu a Argentina por 1 a 0 na prorrogação e conquistou o título. Só que o gol foi de Ferran Torres, e não de Lamine Yamal, como Yasmin também havia previsto. Ou seja, a bola de cristal pegou o campeão, mas perdeu o autor do gol.

Nas redes sociais, a modelo virou alvo de piadas e comentários dizendo que estava "fora da casinha".Também pudera. Uma coisa é dar palpite em final de Copa. Outra é olhar para o placar e enxergar uma reunião secreta da Fifa com roteiro, figurino e final previamente aprovado.

Yasmin havia prometido que, caso errasse, não falaria mais sobre conspirações. Como acertou metade da profecia, tecnicamente ganhou autorização para continuar. O algoritmo agradece. Os fatos pedem substituição.

Ex-namorada de Andrew quebra o silêncio sobre romance com Lucas Guimarães

Mariana Meneses, ex-namorada de Andrew, resolveu se pronunciar depois que o empresário e influenciador passou a viver um affair com Lucas Guimarães. Ela contou que o antigo relacionamento terminou há algum tempo e garantiu que não existe traição, sobreposição ou capítulo escondido nessa novela. Segundo informações divulgadas sobre o casal, este seria o primeiro relacionamento homoafetivo de Andrew.

"Ele faz as escolhas dele, eu faço as minhas escolhas e desejo tudo de bom na vida dele", afirmou. A jovem disse ainda que demorou alguns dias para falar porque estava processando toda a repercussão em torno do ex.

Nada de escândalo, indireta venenosa ou barraco com direito a sequência de stories. Enquanto o público procurava uma guerra, ela apareceu com serenidade, respeito e a informação que realmente importava: quando Lucas entrou na história, o antigo relacionamento já havia chegado ao fim.

Pelo menos de um lado, a página foi virada sem rasgar o livro.