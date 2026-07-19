Homem foi levado para a Delegacia Especial de Atendimento ao Turista (Deat) - Reprodução

Homem foi levado para a Delegacia Especial de Atendimento ao Turista (Deat)Reprodução

Publicado 19/07/2026 18:30

Rio - Policiais militares prenderam em flagrante, neste domingo (19), um homem que furtou o celular de uma turista colombiana, na Praça Cardeal Câmara, onde ficam os Arcos da Lapa, na região central do Rio.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do Segurança Presente do Centro recebeu informações dizendo que o autor fugiu usando uma bicicleta. Com base nas características repassadas, os agentes realizaram buscas e localizaram um suspeito no cruzamento da Avenida Gomes Freire com a Rua da Relação.



Após a abordagem, a vítima e três testemunhas reconheceram o homem como o autor do furto. O aparelho não foi localizado, mas os policiais apreenderam a bicicleta utilizada na fuga.



As partes foram encaminhadas inicialmente à 5ª DP (Mem de Sá) e, posteriormente, à Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat), devido à nacionalidade estrangeira da vítima.



O homem responderá pelo crime de furto. Ele já tinha uma anotação criminal por receptação e outra por adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Também constam outros cinco registros de atos infracionais análogos ao crime de furto e mais dois análogos ao crime de roubo, praticados quando era adolescente.