Homem foi levado para a Delegacia Especial de Atendimento ao Turista (Deat)Reprodução
Após a abordagem, a vítima e três testemunhas reconheceram o homem como o autor do furto. O aparelho não foi localizado, mas os policiais apreenderam a bicicleta utilizada na fuga.
As partes foram encaminhadas inicialmente à 5ª DP (Mem de Sá) e, posteriormente, à Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat), devido à nacionalidade estrangeira da vítima.
O homem responderá pelo crime de furto. Ele já tinha uma anotação criminal por receptação e outra por adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Também constam outros cinco registros de atos infracionais análogos ao crime de furto e mais dois análogos ao crime de roubo, praticados quando era adolescente.
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