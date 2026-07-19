Fuzil foi apreendido junto com o suspeito - Reprodução / Redes Sociais

Fuzil foi apreendido junto com o suspeitoReprodução / Redes Sociais

Publicado 19/07/2026 20:10

Rio - Um suspeito foi baleado durante uma ação de policiais militares, neste domingo (19), na comunidade Faz Quem Quer, em Rocha Miranda, na Zona Norte. Ele estava com um fuzil calibre 5,56.

fotogaleria

Segundo a Polícia Militar, agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) receberam denúncias indicando que criminosos estariam se reunindo para realizar um ataque em uma comunidade rival. As equipes se dirigiram à Faz Quem Quer, dominada pelo Comando Vermelho, e encontraram um grupo suspeito.

Ao perceber a aproximação dos PMs, um homem fugiu para o interior de uma residência. Ainda de acordo com a corporação, ele fez menção de apontar o fuzil contra os agentes e, diante disso, um dos policiais atirou, o atingindo na perna.

O suspeito foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, também na Zona Norte. Ele está internado sob custódia. Ainda não há informações sobre identificação e estado de saúde do homem.

Os agentes apreenderam um fuzil calibre 5,56 e 16 munições durante a ação.