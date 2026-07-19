Fuzil foi apreendido junto com o suspeitoReprodução / Redes Sociais
Ação em comunidade de Rocha Miranda termina com suspeito baleado
Segundo a PM, homem estava com um fuzil calibre 5,56
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