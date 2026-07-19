O jovem de 17 anos estava desaparecido desde terça-feira - Érica Martin / Arquivo O Dia

O jovem de 17 anos estava desaparecido desde terça-feiraÉrica Martin / Arquivo O Dia

Publicado 19/07/2026 11:58

O DIA, na manhã deste domingo (19), a Polícia Civil informou que familiares do adolescente reconheceram o corpo no Instituto Médico Legal (IML). Rio - O corpo do turista goiano K.G.T.C., de 17 anos , foi encontrado no mar, neste sábado (18), na Zona Sul. Ele estava desaparecido desde a última terça (14), após ser arrastado por uma correnteza na Praia de Copacabana. Ao, na manhã deste domingo (19), a Polícia Civil informou que familiares do adolescente reconheceram o corpo no Instituto Médico Legal (IML).

Até o momento, não há informações sobre o velório e sepultamento, que deverá ocorrer em Goiás.

O Corpo de Bombeiros informou que militares encontraram o jovem, que ainda não havia sido identificado, próximo ao Posto 2, em Copacabana, por volta das 10h50 de sábado.

O quinto e último dia de buscas mobilizou equipes do 1º Grupamento Marítimo (1º GMAR), do 3º GMAR e do Grupamento de Operações Aéreas (GOA), com guarda-vidas, mergulhadores, embarcações, helicópteros e drones, em varreduras na faixa de areia e no espelho d’água.

Através das redes sociais, familiares lamentaram a perda do adolescente, que morava em Bom Jesus de Goiás. "O céu colheu um filho amado. Que a luz eterna brilhe para K.G.T.C. e que ele descanse em paz nos braços de Deus", postou um parente.

Um dos amigos que estava com o adolescente no momento do desaparecimento também compartilhou um texto emocionante ao homenageá-lo. "Eu escrevo esse texto de coração partido porque, nessa viagem, nós estávamos realizando um sonho de conhecer o Rio de Janeiro e acabou virando um pesadelo. [...] Te amo e nunca vou te esquecer, porque do seu lado eu tenho os melhores momentos da minha vida. E sua mãe é minha também e eu prometo nunca parar de visitá-la, meu irmão."

Desaparecimento

As buscas por K.G.T.C. começaram na tarde da última terça. O turista desapareceu no mar, na altura do hotel Copacabana Palace.

O caso foi registrado na 12ª DP (Copacabana) e encaminhado para a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA). De acordo com o registro da ocorrência, o jovem estava na beira da água com três amigos quando uma onda maior surgiu e a forte correnteza os puxou para o fundo do mar. A partir deste momento, K.G.T.C. não conseguiu mais sair da água e desapareceu.

Resgates no mar

Somente entre 1º de janeiro e 15 de julho deste ano, guarda-vidas do CBMERJ realizaram 7.591 resgates nas praias do município do Rio de Janeiro, além de 325.681 ações preventivas, orientando banhistas sobre os riscos do mar e evitando situações de perigo.

Em Copacabana, uma das praias mais movimentadas do país, os números demonstram a intensidade do trabalho dos militares: foram 4.158 resgates e 105.482 prevenções. Os dados evidenciam que grande parte das ocorrências é evitada graças à atuação preventiva dos guarda-vidas, que orientam banhistas sobre correntezas, valas, bandeiras de sinalização e locais mais seguros para banho.