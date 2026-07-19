Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI)Arquivo / Agência O Dia
De acordo com a prefeitura do município, os controladores de acesso e seguranças precisaram agir para conter os envolvidos.
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