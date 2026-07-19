Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) - Arquivo / Agência O Dia

Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI)Arquivo / Agência O Dia

Publicado 19/07/2026 10:56

Rio - Familiares de um paciente se envolveram em uma confusão com funcionários no Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI), na Baixada Fluminense, neste sábado (18).



De acordo com a prefeitura do município, os controladores de acesso e seguranças precisaram agir para conter os envolvidos.

Durante o ocorrido, uma das acompanhantes danificou a unidade de saúde, localizada na Posse. Policiais militares, então, a conduziram à delegacia. O caso foi registrado na 58° DP (Posse).

De acordo a Polícia Civil, os agentes a prenderam ele flagrante pelos crimes de dano ao patrimônio público, ameaça e vias de fato. Eles encaminharam o caso à Justiça.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostrou o momento da briga envolvendo várias pessoas, que teve até agressões. A confusão ocorreu próxima a recepção e sala de espera do hospital. "Que isso? [...] O pessoal passando mal, maior perturbação, maior confusão aqui", disse uma mulher, ao presenciar a situação.