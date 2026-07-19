Cariocas e turistas aproveitaram tempo ensolarado na praia de Copacabana - Érica Martin / Agência O Dia

Cariocas e turistas aproveitaram tempo ensolarado na praia de CopacabanaÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 19/07/2026 17:50

Rio - O tempo estável, de céu com poucas nuvens e temperatura alta, como neste domingo (19), deve se repetir nos próximos três dias na cidade do Rio. Contudo, na quinta-feira (23), há possibilidade de chuva, devido aproximação de uma frente fria.

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Neste domingo, o predomínio foi de céu claro no município por causa da atuação de um sistema de alta pressão. Segundo o Alerta Rio, a cidade teve temperatura máxima de 33°C, às 13h, no Aeródromo de Jacarepaguá, na Zona Sudoeste. A mínima, de 12°C, aconteceu às 7h, com registro na Base Aérea do Campo dos Afonsos, na Zona Oeste.

Com o calor, cariocas e turistas compareceram à praia de Copacabana, na Zona Sul, para se refrescar no mar calmo e aproveitar o dia ensolarado.

Entre segunda-feira (20) e quarta-feira (22), a atuação de um sistema de alta pressão manterá o tempo estável no município, com céu de poucas nuvens e sem previsão de chuva. As temperaturas estarão em gradual elevação, devendo variar entre 34°C e 15°C.

A umidade relativa do ar poderá apresentar valores em torno de 30% no período da tarde destes dias, deixando uma sensação de tempo mais seco.



Na quinta-feira (23), a aproximação de uma frente fria na noite aumentará a nebulosidade e há previsão de chuva fraca isolada a partir da noite. A previsão estima queda na temperatura, com variação entre 29°C a 15°C.