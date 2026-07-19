Rio Rotativo Digital - Divulgação

Rio Rotativo DigitalDivulgação

Publicado 19/07/2026 22:13

O Rio Rotativo Digital registrou mais de 7,6 mil ativações de vagas nos três primeiros dias de funcionamento na região da Lagoa Rodrigo de Freitas, onde a Prefeitura do Rio iniciou, na última sexta-feira (17), os testes do novo sistema de estacionamento rotativo.

A iniciativa substitui os antigos talões de papel pelo pagamento por meio do aplicativo Jaé. Segundo a prefeitura, o motorista pode ativar o período de estacionamento pelo celular, enquanto a ocupação das vagas passa a ser acompanhada eletronicamente.

O valor da tarifa permanece o mesmo: R$ 2 por até duas horas de permanência. O período pode ser renovado até o limite máximo de seis horas.

Para utilizar o serviço, o motorista deve acessar o aplicativo Jaé, selecionar a opção Rio Rotativo e confirmar o endereço indicado pelo GPS. Em seguida, basta informar a placa do veículo, escolher o tempo de permanência e efetuar o pagamento com créditos da carteira digital do aplicativo, abastecida via Pix ou cartão de crédito.

A prefeitura informou que guardadores de veículos cadastrados auxiliam no registro da ocupação das vagas por meio da plataforma do sistema, mas não têm autorização para aplicar multas. A fiscalização continua sendo feita pelos órgãos de trânsito, com base nos registros e nas imagens gerados pela plataforma.

A operação seguirá em fase de testes na Lagoa Rodrigo de Freitas antes da expansão do sistema para outras áreas da cidade.