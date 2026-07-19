Mais de 15 quilos de drogas foram apreendidos durante a ação integrada das forças de segurança - Divulgação PMRJ

Mais de 15 quilos de drogas foram apreendidos durante a ação integrada das forças de segurançaDivulgação PMRJ

Publicado 19/07/2026 12:52

Rio - Um homem foi preso na noite deste sábado (18), em Piraí, no Sul Fluminense, após uma perseguição que terminou com a apreensão de uma carga de drogas avaliada em aproximadamente R$ 130 mil.

LEIA MAIS: Homem é preso pela PRF após perseguição que começou na Ponte



De acordo com a corporação, em uma ação conjunta entre o 1º Batalhão de Polícia Rodoviária (1º BPRv - Posto Rosa Machado), a PRF e o 10º BPM (Barra do Piraí), a ocorrência teve início após o motorista desobedecer a uma ordem de parada durante uma fiscalização na Rodovia Presidente Dutra. As informações indicavam que o veículo havia saído do Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio, com destino ao município de Valença.

De acordo com a corporação, em uma ação conjunta entre o 1º Batalhão de Polícia Rodoviária (1º BPRv - Posto Rosa Machado), a PRF e o 10º BPM (Barra do Piraí), a ocorrência teve início após o motorista desobedecer a uma ordem de parada durante uma fiscalização na Rodovia Presidente Dutra. As informações indicavam que o veículo havia saído do Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio, com destino ao município de Valença.

Após um cerco tático, equipes localizaram o automóvel abandonado às margens da RJ-145. O condutor fugiu em direção a uma área de mata, mas foi encontrado durante as buscas, por volta das 23h30.

Dentro do veículo, os agentes interceptaram mais de 16 kg de entorpecentes, divididos em 9,3 kg de maconha, 5,7 kg de cocaína e 998 g de crack. O motorista acabou autuado em flagrante por tráfico de drogas na 94ª DP (Piraí), onde ficou preso à disposição da Justiça.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Raphael Perucci



