Homem foi preso pela PRF após perseguição na BR-101; veículo clonado com registro de roubo foi recuperado - Divulgação PRF

Homem foi preso pela PRF após perseguição na BR-101; veículo clonado com registro de roubo foi recuperadoDivulgação PRF

Publicado 19/07/2026 10:39

Rio - Uma perseguição, que começou na Ponte Rio-Niterói, terminou com um homem preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na tarde deste sábado (18).

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Segundo informações da PRF, a tentativa de abordagem começou nas proximidades do pedágio da Ponte Rio-Niterói. O motorista desobedeceu à ordem de parada e iniciou uma fuga pela BR-101, no sentido São Gonçalo.



Já na altura do km 318 da rodovia, em São Gonçalo, o carro conduzido pelo suspeito colidiu contra um ônibus. Ainda de acordo com a corporação, o homem resistiu à prisão, mas foi contido pelos agentes.



Após a abordagem, os policiais constataram que o automóvel clonado correspondia a um veículo com registro de roubo. A ocorrência foi encaminhada para a 73ª DP (Neves). Segundo informações da PRF, a tentativa de abordagem começou nas proximidades do pedágio da Ponte Rio-Niterói. O motorista desobedeceu à ordem de parada e iniciou uma fuga pela BR-101, no sentido São Gonçalo.Já na altura do km 318 da rodovia, em São Gonçalo, o carro conduzido pelo suspeito colidiu contra um ônibus. Ainda de acordo com a corporação, o homem resistiu à prisão, mas foi contido pelos agentes.Após a abordagem, os policiais constataram que o automóvel clonado correspondia a um veículo com registro de roubo. A ocorrência foi encaminhada para a 73ª DP (Neves).

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Raphael Perucci