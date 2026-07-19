Homem foi preso pela PRF após perseguição na BR-101; veículo clonado com registro de roubo foi recuperadoDivulgação PRF
Segundo informações da PRF, a tentativa de abordagem começou nas proximidades do pedágio da Ponte Rio-Niterói. O motorista desobedeceu à ordem de parada e iniciou uma fuga pela BR-101, no sentido São Gonçalo.
Já na altura do km 318 da rodovia, em São Gonçalo, o carro conduzido pelo suspeito colidiu contra um ônibus. Ainda de acordo com a corporação, o homem resistiu à prisão, mas foi contido pelos agentes.
Após a abordagem, os policiais constataram que o automóvel clonado correspondia a um veículo com registro de roubo. A ocorrência foi encaminhada para a 73ª DP (Neves).
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