Criminosos atropelaram idoso durante tentativa de fuga na Taquara, Zona Sudoeste do Rio - Reprodução de vídeo / Instagram

Criminosos atropelaram idoso durante tentativa de fuga na Taquara, Zona Sudoeste do RioReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 19/07/2026 09:50

Rio - Uma tentativa de fuga terminou com dois mortos na Taquara, Zona Sudoeste do Rio, na noite deste sábado (18), depois de criminosos roubarem um carro e desobedecerem à ordem de parada de policiais militares.

Durante a perseguição, o motorista do veículo atropelou um idoso, identificado como José Carlos Castilho, de 75 anos, que não resistiu. Um dos suspeitos chegou a ser socorrido, mas também faleceu.

fotogaleria

A ação ocorreu por meio de agentes do 18º BPM (Jacarepaguá), na Estrada do Mapuá. De acordo com a corporação, após perder o controle da direção, o homem, de aproximadamente 25 anos, atropelou o pedestre. José Carlos morreu no local.

Em seguida, o criminoso bateu em uma árvore, na altura do número 300. Ele chegou a ser socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros, que o levaram para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, na mesma região, mas não resistiu.



Os policiais militares recuperaram o carro roubado e apreenderam um celular. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que realizou a perícia. De acordo com os Bombeiros, eles levaram o corpo de José Carlos para o Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto, no Centro.

A Polícia Civil informou que, com base em informações preliminares, a perseguição iniciou depois dos dois homens roubarem um estabelecimento. Durante a tentativa de fuga, eles realizaram disparos contra os agentes.

Ainda não há, no entanto, informações sobre o estado de saúde do outro suspeito, que também chegou a ser socorrido.