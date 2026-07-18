PM recupera moto roubada após tentativa de fuga de suspeito em Realengo - Reprodução / X

PM recupera moto roubada após tentativa de fuga de suspeito em RealengoReprodução / X

Publicado 18/07/2026 07:57

Rio - Um homem colidiu com outro motociclista durante uma tentativa de fuga em Realengo, na Zona Oeste do Rio, na noite desta sexta-feira (17). O acidente ocorreu após o suspeito, que momentos antes havia roubado o veículo utilizado, desobedecer uma ordem de parada de policiais militares e iniciar uma perseguição.

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A ação ocorreu durante um patrulhamento dos agentes do 14º BPM (Bangu). Após o homem não acatar o pedido, as equipes o seguiram até o cruzamento da Avenida Marechal Marciano com a Rua Barão do Triunfo, no mesmo bairro, onde ele bateu em outra moto.

Após a queda, os policiais prenderam o homem. Com o indivíduo, os agentes apreenderam um revólver, um bloqueador de sinal de GPS, dois celulares e recuperaram a moto que ele havia roubado. Contra ele havia um mandado de prisão por homicídio. O suspeito recebeu socorro e permaneceu detido sob custódia policial.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostrou o momento em que os agentes levaram o homem do local do acidente. Ele estava andando, indicando que não teve ferimentos graves. O lugar estava lotado de moradores, além da presença do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Uma mulher, que, segundo relatos, é supostamente a mãe da vítima, precisou ser contida por amigos e familiares. "Desgraçado", gritou ela.

O DIA entrou em contato com a assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros através do telefone, a respeito de mais informações sobre a vítima que foi atingida. No entanto, até o fechamento desta reportagem, não obteve respostas. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.