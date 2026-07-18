Lançamento da Semana de Arte aconteceu no Teatro Carlos Gomes, no Centro - Marco Antônio Lima / Prefeitura do Rio

Lançamento da Semana de Arte aconteceu no Teatro Carlos Gomes, no CentroMarco Antônio Lima / Prefeitura do Rio

Publicado 18/07/2026 14:32

A cidade do Rio receberá, entre os dias 16 a 27 de setembro, a primeira edição da Semana de Arte do Rio, que contará com mais de dez festivais realizados no Centro. O anúncio do evento ocorreu na manhã deste sábado (18) no Teatro Carlos Gomes, na Praça Tiradentes.

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Coordenada pela Secretaria Municipal de Cultura, a programação terá exposições, intervenções urbanas e atividades culturais em espaços públicos e privados na região central da capital. Durante 12 dias, museus, centros culturais, teatros, galerias e outros equipamentos receberão projetos consolidados, de diferentes linguagens artísticas.

Segundo a Prefeitura do Rio, a proposta é ampliar a circulação de artistas e públicos, valorizar o patrimônio material e imaterial da cidade e fortalecer a economia da cultura.

"Essa é a primeira Semana de Arte do Rio e que tem como política cultural uma direção muito clara: a ocupação do Centro da cidade. E a cidade inteira vai poder ocupar o centro com as mais diferentes linguagens, dança, coreografia, artes visuais, teatro, cinema. A Semana de Arte será uma enorme oportunidade para os artistas e para o setor cultural. Atrai turistas, gera emprego e renda. É isso que a cultura consegue representar, que vai muito além da identidade, da mensagem, do elemento artístico cultural, que forma o nosso país, a nossa cidade, mas que também gera economia. A gente espera que a Semana de Arte do Rio se torne uma das mais importantes do mundo", disse o prefeito Eduardo Cavaliere (PSD).

A iniciativa pretende articular ações de fomento à produção artística, apoiar festivais e instituições culturais, formar artistas e públicos, preservar o patrimônio e a ocupação cultural dos territórios. A Semana de Arte busca aproximar as políticas a outras áreas estratégicas para a cidade, como turismo, desenvolvimento econômico e urbanismo.

"A Semana de Arte do Rio representa uma nova etapa da política cultural da cidade. Mais do que realizar um grande evento, estamos estruturando uma política permanente de fortalecimento dos festivais, das instituições culturais, dos grupos artísticos e da ocupação cultural do território. É uma estratégia que conecta produção artística, patrimônio, turismo e desenvolvimento urbano para consolidar o Rio como uma das principais capitais culturais do mundo", afirmou o secretário municipal de Cultura, Lucas Padilha.



Nesta edição, dez festivais já estão confirmados: Festa Literária das Periferias (Flup), Festival Panorama, Aquarius, ARUA Summit 2026, 7º Festival Internacional de Circo, Encontro de Cinema Negro Zózimo Bulbul, Festival Mimo, ArtRio, Arte de Portas Abertas e CasaCor.



Novos editais



Durante a cerimônia de lançamento da Semana de Arte do Rio, a Prefeitura também apresentou dois novos mecanismos de fomento à cultura.



O edital Ações Locais – Projetos Continuados apoiará Pontos de Cultura que desenvolvem atividades permanentes em seus territórios, ampliando o acesso da população aos bens e serviços culturais em diferentes linguagens artísticas.



Já o edital Mediação Cultural e Formação de Plateia selecionará dois Pontões de Cultura responsáveis por desenvolver ações de mediação cultural e formação de público, com foco na circulação de estudantes e comunidades em equipamentos culturais públicos e privados da cidade.

