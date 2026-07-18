Publicado 18/07/2026 21:17

Rio - A suspeita de comércio irregular de pombos é alvo de investigação em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A apuração teve início após uma denúncia sobre a possível venda das aves em um estabelecimento localizado na Avenida Duque de Caxias, no Centro do município.

Durante a fiscalização, realizada na sexta-feira (17), agentes encontraram nove pombos mantidos em uma gaiola, em um ambiente com indícios de insalubridade. No local, também foi localizada uma tabela de preços com referência à comercialização das aves.

O gerente do estabelecimento foi conduzido à Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), acompanhado por um advogado, para prestar esclarecimentos. A Polícia Militar e a Polícia Civil não divulgaram o nome do homem nem o do estabelecimento onde a fiscalização foi realizada.

Segundo a DPMA, o homem foi ouvido e o caso foi encaminhado ao Juizado Especial Criminal (Jecrim), que dará prosseguimento aos procedimentos legais.

A investigação busca esclarecer se havia prática de comércio irregular de animais no estabelecimento e as circunstâncias da suposta venda dos pombos.