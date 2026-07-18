Venda irregular de pombos é investigada em Duque de Caxias
Denúncia levou agentes a um estabelecimento no Centro da cidade, onde nove aves foram encontradas em uma gaiola e um homem foi conduzido à delegacia
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