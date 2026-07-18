Prisão ocorreu durante ação conjunta entre a 53ª DP e a Deam de Belford Roxo - Reprodução

Prisão ocorreu durante ação conjunta entre a 53ª DP e a Deam de Belford RoxoReprodução

Publicado 18/07/2026 18:14

Rio - Um colombiano, investigado por agredir a companheira, foi preso, na noite desta sexta-feira (17), em Copacabana, na Zona Sul. De acordo com a Polícia Civil, Carlos Andres Sanchez Soto já estava com uma passagem comprada para voltar ao país natal.

A prisão ocorreu em uma ação conjunta entre a 53ª DP (Mesquita) e a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Belford Roxo, onde as agressões contra a mulher teriam acontecido.

A investigação analisa um vídeo que mostra o momento em que o suspeito dá um soco na vítima, que cai no chão. Mesmo com ela caída, o homem continua a agredindo.

Os policiais descobriram que o colombiano comprou uma passagem de volta para Colômbia. Informações de inteligência apontaram seu paradeiro, antes da viagem acontecer. Contra Carlos, os agentes cumpriram um mandado de prisão preventiva.

"Essa situação é referente a um inquérito de violência doméstica, que está correndo na Deam de Belford Roxo. Foi feito pedido de prisão preventiva desse indivíduo porque estava tentando se evadir do país, já tinha comprado passagem. Em uma ação conjunta, tivemos apurações de inteligência, vimos onde ele estava. Seria difícil dele ser responsabilizado estando fora do país", disse, ao DIA, o delegado Sandro Caldeira, titular da 53ª DP.

Durante as investigações, surgiram informações sobre possível vínculo de familiares do investigado com organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas. Até o momento, não há elementos que indiquem participação de Carlos nesse crime.

A reportagem não localizou a defesa do suspeito. O espaço está aberto para eventual manifestação.