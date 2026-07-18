Arma e motocicleta roubada foram apreendidas durante a ação da PMDivulgação PMRJ
Segundo a Polícia Militar, equipes do 1º BPM (Venda da Cruz) receberam informações sobre criminosos armados circulando de motocicleta, pela região. Durante as buscas, os policiais localizaram a dupla.
Ainda de acordo com a corporação, ao perceberem a aproximação da equipe, os suspeitos atiraram contra os policiais, que revidaram. Após um acompanhamento tático, a motocicleta em que os homens estavam colidiu, fazendo com que ambos caíssem.
Thalyck foi baleado durante a ação, enquanto Ryan sofreu escoriações. Os dois foram socorridos e encaminhados ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), sob custódia policial.
Na ação, os policiais apreenderam uma pistola calibre .45 e recuperaram uma motocicleta com registro de roubo. Após o atendimento médico, os envolvidos serão encaminhados para a 72ª DP (Mutuá).
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