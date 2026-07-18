Arma e motocicleta roubada foram apreendidas durante a ação da PM - Divulgação PMRJ

Arma e motocicleta roubada foram apreendidas durante a ação da PMDivulgação PMRJ

Publicado 18/07/2026 12:04

Rio - Dois homens acabaram presos na manhã deste sábado (18) após um confronto com policiais militares no bairro Galo Branco, em São Gonçalo. Os suspeitos foram identificados como Thalyck Daniel Quarta Weber, de 18 anos, e Ryan Mourino de Farias, de 19 anos.

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Segundo a Polícia Militar, equipes do 1º BPM (Venda da Cruz) receberam informações sobre criminosos armados circulando de motocicleta, pela região. Durante as buscas, os policiais localizaram a dupla.



Ainda de acordo com a corporação, ao perceberem a aproximação da equipe, os suspeitos atiraram contra os policiais, que revidaram. Após um acompanhamento tático, a motocicleta em que os homens estavam colidiu, fazendo com que ambos caíssem.



Thalyck foi baleado durante a ação, enquanto Ryan sofreu escoriações. Os dois foram socorridos e encaminhados ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), sob custódia policial.



Na ação, os policiais apreenderam uma pistola calibre .45 e recuperaram uma motocicleta com registro de roubo. Após o atendimento médico, os envolvidos serão encaminhados para a 72ª DP (Mutuá).

Segundo a Polícia Militar, equipes do 1º BPM (Venda da Cruz) receberam informações sobre criminosos armados circulando de motocicleta, pela região. Durante as buscas, os policiais localizaram a dupla.Ainda de acordo com a corporação, ao perceberem a aproximação da equipe, os suspeitos atiraram contra os policiais, que revidaram. Após um acompanhamento tático, a motocicleta em que os homens estavam colidiu, fazendo com que ambos caíssem.Thalyck foi baleado durante a ação, enquanto Ryan sofreu escoriações. Os dois foram socorridos e encaminhados ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), sob custódia policial.Na ação, os policiais apreenderam uma pistola calibre .45 e recuperaram uma motocicleta com registro de roubo. Após o atendimento médico, os envolvidos serão encaminhados para a 72ª DP (Mutuá).

A reportagem tentou contato com a defesa de Thalyck Daniel e Ryan, mas não localizou a defesa. O espaço segue aberto.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Raphael Perucci