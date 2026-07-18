Estudantes da rede estadual embarcam para torneio internacional de futebol na NoruegaDivulgação/Sandra Barros/Seeduc
Estudantes da rede estadual embarcam para torneio internacional de futebol na Noruega
Grupo formado por alunos de escolas públicas do Rio representará o Brasil na Norway Cup, em Oslo, entre os dias 25 de julho e 1º de agosto
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