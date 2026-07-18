Estudantes da rede estadual embarcam para torneio internacional de futebol na Noruega - Divulgação/Sandra Barros/Seeduc

Estudantes da rede estadual embarcam para torneio internacional de futebol na NoruegaDivulgação/Sandra Barros/Seeduc

Publicado 18/07/2026 18:12 | Atualizado 18/07/2026 18:14

Rio - Doze estudantes de escolas da rede estadual de ensino do Rio de Janeiro embarcaram, nesta sexta-feira (17), para a Noruega, onde disputarão a Norway Cup, considerada o maior torneio de futebol infantojuvenil do mundo. A competição será realizada entre os dias 25 de julho e 1º de agosto, em Oslo.

Os jovens fazem parte da delegação do Instituto Karanba, projeto social criado pelo ex-jogador norueguês Tommy Nilsen. Ao todo, 32 adolescentes representarão a iniciativa no campeonato, que reúne equipes de diversos países e promove, além das partidas, o intercâmbio cultural entre atletas.

A viagem também marca a primeira experiência internacional de muitos dos estudantes, que veem no esporte uma oportunidade de ampliar horizontes dentro e fora dos gramados.

Aluno do Colégio Estadual Alecrim, em São Gonçalo, David Marins, de 14 anos, comemorou a chance de representar o Brasil na competição. "Estou vivendo uma experiência incrível. Vou realizar um sonho que é viajar e jogar fora do país. Eu espero alegria, diversão e muito trabalho nos últimos treinos para conquistar a taça para o Brasil. Também quero conhecer o país, a cultura deles. Quero viver essa oportunidade", afirmou.

A estudante Ariane Rosa Barbosa, de 17 anos, do Colégio Estadual Joaquim Távora, em Niterói, também destacou a importância da viagem para sua trajetória e para a família. "Essa viagem é a realização de um sonho, não só para mim, mas para a minha família também, porque é muito difícil as pessoas saírem de onde a gente veio para outro país. Fiquei feliz quando soube que ia para a Noruega, ia para fora do país. Minha família ficou feliz, meus professores e a diretora ficaram felizes. Lá é bem diferente do Brasil. Estou ansiosa para ver coisas novas", disse.

Sobre a expectativa para o torneio, Ariane demonstrou confiança no trabalho da equipe. "Todo mundo quer ganhar e os treinos são necessários e exigem bastante. Mas nós não estamos trabalhando à toa", concluiu.

A organização antecipou a chegada da delegação ao país para facilitar a adaptação dos atletas ao fuso horário, ao clima e à rotina de treinamentos antes da estreia na competição.