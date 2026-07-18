Droga estava escondida na mala da passageira - Divulgação / Polícia Federal

Droga estava escondida na mala da passageiraDivulgação / Polícia Federal

Publicado 18/07/2026 15:55

Rio - Uma mulher foi presa em flagrante, na noite desta sexta-feira (17), ao tentar entrar em um avião com mais de 3 kg de cocaína, no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, na Ilha do Governador, na Zona Norte. A passageira pretendia ir para Bangcoc, capital da Tailândia.

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Segundo a Polícia Federal, agentes da Delegacia Especial da PF no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Deain) identificaram a droga escondida na estrutura da mala despachada pela autora. Ao todo, os policiais encontraram 3,2 kg do entorpecente.

A mulher, de 26 anos e natural de Fortaleza - capital do Ceará -, pretendia entrar em um voo comercial para a Tailândia. O avião faria escala em Amsterdã, na Holanda.

Ela responderá por tráfico internacional de drogas.