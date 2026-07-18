Droga estava escondida na mala da passageiraDivulgação / Polícia Federal
PF prende mulher que ia para Tailândia com mais de 3 kg de cocaína
Prisão aconteceu no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, na Ilha do Governador
O golpe se voltou contra quem o desferiu
A tentativa de punir Flávio e a ofensiva de Trump contra o Brasil podem produzir o efeito contrário e favorecer seus alvos
Venda irregular de pombos é investigada em Duque de Caxias
Denúncia levou agentes a um estabelecimento no Centro da cidade, onde nove aves foram encontradas em uma gaiola e um homem foi conduzido à delegacia
Ambulantes voltam a protestar contra Programa Tolerância Zero
Iniciativa estabeleceu novas regras de ordenamento na orla da Zona Sul
Colombiano investigado por agredir a companheira é preso em Copacabana
Carlos Andres Sanchez Soto já estava com uma passagem comprada para voltar ao país natal
Estudantes da rede estadual embarcam para torneio internacional de futebol na Noruega
Grupo formado por alunos de escolas públicas do Rio representará o Brasil na Norway Cup, em Oslo, entre os dias 25 de julho e 1º de agosto
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