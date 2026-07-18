Polícia Militar apreendeu 155 tabletes de maconha e prendeu um suspeitoDivulgação PMRJ
Segundo a corporação, agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) local receberam informações do setor de inteligência de que um suspeito carregava a carga ilegal ao deixar a comunidade da Fazendinha. As equipes realizaram a abordagem e interceptaram o indivíduo.
No total, os policiais contabilizaram 155 tabletes da substância, pesando aproximadamente um quilo cada.
A ocorrência foi encaminhada para a 44ª DP (Inhaúma), onde o caso será registrado e o material passará por perícia.
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