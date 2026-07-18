Polícia Militar apreendeu 155 tabletes de maconha e prendeu um suspeito - Divulgação PMRJ

Polícia Militar apreendeu 155 tabletes de maconha e prendeu um suspeitoDivulgação PMRJ

Publicado 18/07/2026 08:45

Rio - Cerca de 155 quilos de maconha acabaram apreendidos pela Polícia Militar na sexta-feira (17), durante uma operação no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio. Um homem foi preso em flagrante por suspeita de envolvimento com o transporte do entorpecente.

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Segundo a corporação, agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) local receberam informações do setor de inteligência de que um suspeito carregava a carga ilegal ao deixar a comunidade da Fazendinha. As equipes realizaram a abordagem e interceptaram o indivíduo.



No total, os policiais contabilizaram 155 tabletes da substância, pesando aproximadamente um quilo cada.



A ocorrência foi encaminhada para a 44ª DP (Inhaúma), onde o caso será registrado e o material passará por perícia. Segundo a corporação, agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) local receberam informações do setor de inteligência de que um suspeito carregava a carga ilegal ao deixar a comunidade da Fazendinha. As equipes realizaram a abordagem e interceptaram o indivíduo.No total, os policiais contabilizaram 155 tabletes da substância, pesando aproximadamente um quilo cada.A ocorrência foi encaminhada para a 44ª DP (Inhaúma), onde o caso será registrado e o material passará por perícia.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Raphael Perucci