Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (Sedcon) e Procon-RJ registraram mais de 1,5 milhão de atendimentos - Divulgação

Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (Sedcon) e Procon-RJ registraram mais de 1,5 milhão de atendimentosDivulgação

Publicado 18/07/2026 14:23

Rio - Mais de 1,57 milhão de atendimentos foram registrados pela Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (Sedcon) e pelo Procon-RJ desde 2023, quando a Secretaria foi criada, até junho de 2026. O número vai além de uma estatística administrativa: representa a consolidação de um modelo de atuação baseado na prevenção de conflitos, na mediação entre consumidores e fornecedores e na ampliação do acesso aos direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor.

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O crescimento contínuo da procura pelos serviços indica que uma política tradicionalmente associada ao atendimento de reclamações passou a exercer funções mais amplas — prevenção, fiscalização, educação para o consumo e soluções administrativas que evitam a judicialização de conflitos. Em muitos casos, consumidores e empresas conseguem chegar a um acordo antes que a demanda seja levada ao Poder Judiciário, tornando a resolução mais rápida, menos onerosa e mais eficiente para todas as partes.



Da Região dos Lagos à Costa Verde



Nos últimos três anos, a política estadual deixou de concentrar os atendimentos em postos tradicionais e passou a investir na descentralização dos serviços. A rede de Balcões do Consumidor hoje cobre praticamente todas as regiões do estado: de Campos, no Norte Fluminense, a Angra dos Reis e Itaguaí, na Costa Verde; de Cabo Frio, na Região dos Lagos, a Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. São 15 unidades em funcionamento, sendo cinco delas — entre as quais Cidade de Deus e Vila Kennedy — instaladas dentro de favelas, sob o programa Balcão do Consumidor das Favelas, levando orientação jurídica e mediação de conflitos a territórios historicamente distantes desse tipo de serviço público. O crescimento contínuo da procura pelos serviços indica que uma política tradicionalmente associada ao atendimento de reclamações passou a exercer funções mais amplas — prevenção, fiscalização, educação para o consumo e soluções administrativas que evitam a judicialização de conflitos. Em muitos casos, consumidores e empresas conseguem chegar a um acordo antes que a demanda seja levada ao Poder Judiciário, tornando a resolução mais rápida, menos onerosa e mais eficiente para todas as partes.Nos últimos três anos, a política estadual deixou de concentrar os atendimentos em postos tradicionais e passou a investir na descentralização dos serviços. A rede de Balcões do Consumidor hoje cobre praticamente todas as regiões do estado: de Campos, no Norte Fluminense, a Angra dos Reis e Itaguaí, na Costa Verde; de Cabo Frio, na Região dos Lagos, a Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. São 15 unidades em funcionamento, sendo cinco delas — entre as quais Cidade de Deus e Vila Kennedy — instaladas dentro de favelas, sob o programa Balcão do Consumidor das Favelas, levando orientação jurídica e mediação de conflitos a territórios historicamente distantes desse tipo de serviço público.