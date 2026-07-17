Galpão de supermercado é interditadoDivulgação/PMP

J
Jaciara Santos
Paraty - A Prefeitura de Paraty, por meio do Procon Municipal, participou de uma operação integrada de fiscalização em diversos estabelecimentos comerciais do município. A ação reuniu equipes da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (Sedcon), Procon-RJ, Procon Municipal e Polícia Militar para verificar o cumprimento da legislação de defesa do consumidor em postos de combustíveis e supermercados. Houve interdição do galpão de um supermercado que não teve o nome divulgado.
 
Fiscais do Procon registram presença de pombos e fezes de roedores e aves no depósito interditado - Divulgação/Procon-RJ
Fiscais do Procon registram presença de pombos e fezes de roedores e aves no depósito interditadoDivulgação/Procon-RJ
Durante a fiscalização, os agentes identificaram uma série de irregularidades sanitárias e de consumo. Em um supermercado, um estoque foi interditado após a constatação da presença de micos, pombos e fezes de roedores em contato com alimentos, colocando em risco a saúde dos consumidores.
Alimentos cercados por fezes são registrados pelos fiscais - Divulgação/Procon-RJ
Alimentos cercados por fezes são registrados pelos fiscaisDivulgação/Procon-RJ
 
Além disso, foram encontrados problemas relacionados às condições de higiene, armazenamento inadequado de produtos, falhas na conservação de alimentos e comercialização de itens impróprios para o consumo. Ao todo, mais de 154 quilos de alimentos foram descartados. O estoque permanecerá interditado até que todas as irregularidades sejam corrigidas, conforme determinação dos órgãos competentes.
A operação também fiscalizou a precificação dos produtos, prazos de validade, informações obrigatórias ao consumidor e outras exigências previstas na legislação de defesa do consumidor. Segundo a Prefeitura de Paraty, a iniciativa reforça o compromisso dos órgãos envolvidos em promover relações de consumo mais transparentes, garantir os direitos dos consumidores e orientar os estabelecimentos quanto ao cumprimento das normas.
A administração municipal destacou ainda que o Procon de Paraty permanece à disposição da população para receber denúncias, reclamações e prestar orientações. As manifestações dos consumidores contribuem para o planejamento de novas ações de fiscalização e para o fortalecimento da proteção dos direitos da população.
A Prefeitura informou que continuará atuando em parceria com os órgãos estaduais para ampliar as operações de fiscalização e garantir mais segurança, transparência e respeito aos consumidores no município.
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Galpão de supermercado é interditado
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