Galpão de supermercado é interditado - Divulgação/PMP

Galpão de supermercado é interditadoDivulgação/PMP

Publicado 17/07/2026 11:01 | Atualizado 17/07/2026 11:07

Paraty - A Prefeitura de Paraty, por meio do Procon Municipal, participou de uma operação integrada de fiscalização em diversos estabelecimentos comerciais do município. A ação reuniu equipes da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (Sedcon), Procon-RJ, Procon Municipal e Polícia Militar para verificar o cumprimento da legislação de defesa do consumidor em postos de combustíveis e supermercados. Houve interdição do galpão de um supermercado que não teve o nome divulgado.

Fiscais do Procon registram presença de pombos e fezes de roedores e aves no depósito interditado Divulgação/Procon-RJ

Durante a fiscalização, os agentes identificaram uma série de irregularidades sanitárias e de consumo. Em um supermercado, um estoque foi interditado após a constatação da presença de micos, pombos e fezes de roedores em contato com alimentos, colocando em risco a saúde dos consumidores.

Alimentos cercados por fezes são registrados pelos fiscais Divulgação/Procon-RJ

Além disso, foram encontrados problemas relacionados às condições de higiene, armazenamento inadequado de produtos, falhas na conservação de alimentos e comercialização de itens impróprios para o consumo. Ao todo, mais de 154 quilos de alimentos foram descartados. O estoque permanecerá interditado até que todas as irregularidades sejam corrigidas, conforme determinação dos órgãos competentes.

A operação também fiscalizou a precificação dos produtos, prazos de validade, informações obrigatórias ao consumidor e outras exigências previstas na legislação de defesa do consumidor. Segundo a Prefeitura de Paraty, a iniciativa reforça o compromisso dos órgãos envolvidos em promover relações de consumo mais transparentes, garantir os direitos dos consumidores e orientar os estabelecimentos quanto ao cumprimento das normas.

A administração municipal destacou ainda que o Procon de Paraty permanece à disposição da população para receber denúncias, reclamações e prestar orientações. As manifestações dos consumidores contribuem para o planejamento de novas ações de fiscalização e para o fortalecimento da proteção dos direitos da população.

A Prefeitura informou que continuará atuando em parceria com os órgãos estaduais para ampliar as operações de fiscalização e garantir mais segurança, transparência e respeito aos consumidores no município.