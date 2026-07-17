Galpão de supermercado é interditadoDivulgação/PMP
Procon interdita estoque e descarta 154 kg de alimentos em Paraty
Operação integrada do Procon, Sedcon, Procon-RJ e Polícia Militar encontrou irregularidades sanitárias e de consumo em postos e mercados, incluindo um estoque com micos, pombos e fezes de roedores em contato com alimentos
Prefeitura identifica espécie de tubarão avistada em Paraty
Secretaria de Saúde reitera que não há registro de ataque ou incidente. Já a do Meio Ambiente orienta à população a manter distância e reforça que a aproximação da costa é um comportamento natural. De hábitos oceânicos a espécie é registrada na Baía da Ilha Grande
Fórum da Costa Verde fortalece integração turística entre municípios
Encontro em Paraty reuniu representantes de Angra, da cidade histórica e Mangaratiba para discutir a regionalização do turismo e definir novas ações conjuntas para fortalecer o setor
Operação Impacto apreende drogas após troca de tiros em Paraty
Ação da Polícia Militar nos bairros Ilha das Cobras e Condado resultou na apreensão de grande quantidade de entorpecentes, munições e carregador de pistola; suspeitos conseguiram fugir
Programa Educativo da Flip terá 43 atividades gratuitas em Paraty
Entre os dias 23 e 26 de julho, a programação reúne ações da Flipinha, FlipZona e FlipEduca, com oficinas, encontros literários, apresentações artísticas e atividades voltadas a crianças, jovens, famílias e profissionais da educação
Festa de Santa Rita une fé e preservação do patrimônio de Paraty
Celebração acontece de 10 a 19 de julho e destinará toda a arrecadação das barracas beneficentes às obras de conservação da Igreja Matriz de Nossa Senhora dos Remédios
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