Tubarão-mako é a espécie registrada na Baía da Ilha GrandeFoto: Divulgação / Prefeitura de Paraty
Confira orientações para evitar acidentes:
- Não tentar se aproximar, tocar ou alimentar o animal;
- Caso o avistamento ocorra próximo a áreas de banho, afastar-se da água de forma calma e segura;
- Comunicar o registro ao Instituto PROSHARK (@proshark_instituto) ou à Secretaria Municipal do Ambiente, contribuindo para o monitoramento científico da fauna marinha.
Prefeitura identifica espécie de tubarão avistada em Paraty
Secretaria de Saúde reitera que não há registro de ataque ou incidente. Já a do Meio Ambiente orienta à população a manter distância e reforça que a aproximação da costa é um comportamento natural. De hábitos oceânicos a espécie é registrada na Baía da Ilha Grande
Fórum da Costa Verde fortalece integração turística entre municípios
Encontro em Paraty reuniu representantes de Angra, da cidade histórica e Mangaratiba para discutir a regionalização do turismo e definir novas ações conjuntas para fortalecer o setor
Operação Impacto apreende drogas após troca de tiros em Paraty
Ação da Polícia Militar nos bairros Ilha das Cobras e Condado resultou na apreensão de grande quantidade de entorpecentes, munições e carregador de pistola; suspeitos conseguiram fugir
Programa Educativo da Flip terá 43 atividades gratuitas em Paraty
Entre os dias 23 e 26 de julho, a programação reúne ações da Flipinha, FlipZona e FlipEduca, com oficinas, encontros literários, apresentações artísticas e atividades voltadas a crianças, jovens, famílias e profissionais da educação
Festa de Santa Rita une fé e preservação do patrimônio de Paraty
Celebração acontece de 10 a 19 de julho e destinará toda a arrecadação das barracas beneficentes às obras de conservação da Igreja Matriz de Nossa Senhora dos Remédios
Paraty avança em plano de arborização com novo plantio na Matriz
Com aval do IPHAN, Prefeitura transplantou um jerivá na Praça da Matriz para substituir uma palmeira-imperial, reforçando a valorização de espécies nativas da Mata Atlântica e a preservação do patrimônio histórico
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.