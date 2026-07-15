Tubarão-mako é a espécie registrada na Baía da Ilha Grande - Foto: Divulgação / Prefeitura de Paraty

Tubarão-mako é a espécie registrada na Baía da Ilha GrandeFoto: Divulgação / Prefeitura de Paraty

Publicado 15/07/2026 19:53 | Atualizado 16/07/2026 11:53

Paraty - Um tubarão-mako, também conhecido como tubarão-anequim e considerado um dos peixes mais rápidos do mundo, foi avistado na região da Baía da Ilha Grande, em Paraty, nessa terça-feira (14). O animal, que pode ultrapassar os 70 km/h, foi registrado em vídeo por turistas e chamou a atenção de moradores e visitantes. A Secretaria de Saúde da cidade informou que não há registro de ataque ou incidente com a presença do animal no mar da Costa Verde.

Já a Secretaria Municipal do Ambiente, informou que o tubarão-mako possui hábitos predominantemente oceânicos e, eventualmente, pode se aproximar da costa, sem que isso represente um comportamento fora do comum. A presença da espécie faz parte da fauna marinha da Baía da Ilha Grande.

Segundo o órgão, o aumento no número de registros de tubarões nos últimos anos está relacionado ao fortalecimento do monitoramento científico e à maior disponibilidade de imagens captadas por celulares, drones e outros equipamentos, que permitem documentar essas ocorrências com mais frequência.

O acompanhamento dessas espécies é realizado pelo Instituto PROSHARK, que utiliza telemetria satelital e acústica, drones e outras tecnologias para monitorar a movimentação dos animais e ampliar o conhecimento sobre sua presença no litoral brasileiro.

A Secretaria Municipal do Ambiente orienta que, em caso de avistamento de tubarões, a população não tente se aproximar nem interagir com o animal. A recomendação é manter uma distância segura e evitar permanecer na água até que a situação seja normalizada.

Especialistas explicam que o tubarão-mako é um predador de topo da cadeia alimentar, adaptado para caçar peixes de alta velocidade, como o atum. Segundo a bióloga marinha Larissa Uema, a espécie mais comum no Brasil é a mako-de-barbatana-curta (Isurus oxyrinchus), a mesma registrada em Paraty. Sua anatomia hidrodinâmica, a nadadeira caudal em formato de meia-lua e a capacidade de manter partes do corpo mais aquecidas que a água garantem maior potência, aceleração e desempenho, tornando-o um dos nadadores mais velozes dos oceanos.



Confira orientações para evitar acidentes:



- Não tentar se aproximar, tocar ou alimentar o animal;

- Caso o avistamento ocorra próximo a áreas de banho, afastar-se da água de forma calma e segura;

- Comunicar o registro ao Instituto PROSHARK (@proshark_instituto) ou à Secretaria Municipal do Ambiente, contribuindo para o monitoramento científico da fauna marinha.