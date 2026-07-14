Turismo da Costa Verde em pauta na cidade de Paraty - Divulgação/PMAR

Turismo da Costa Verde em pauta na cidade de ParatyDivulgação/PMAR

Publicado 14/07/2026 19:08 | Atualizado 14/07/2026 19:09

Paraty - A integração do turismo na Costa Verde ganhou mais um importante passo nessa segunda-feira (13), durante a reunião do Fórum Regional de Turismo da Costa Verde, realizada em Paraty. Representantes das prefeituras de Angra dos Reis, Paraty e Mangaratiba, além de integrantes do trade turístico, da TurisAngra, da Subprefeitura da Ilha Grande, participaram do encontro para debater estratégias voltadas ao fortalecimento do setor na região.

O principal tema da reunião foi a regionalização do turismo, iniciativa que busca integrar os atrativos dos três municípios para oferecer roteiros complementares aos visitantes. A proposta pretende ampliar o tempo de permanência dos turistas na Costa Verde, diversificar as experiências oferecidas e impulsionar a economia local.

Como encaminhamento, os participantes definiram a criação de três grupos de trabalho remotos para dar continuidade às discussões entre as reuniões presenciais, realizadas a cada dois meses. Angra dos Reis ficará responsável pelo grupo que tratará da oficialização do Fórum de Turismo da Costa Verde. Mangaratiba coordenará os debates sobre a roteirização integrada da região, enquanto Paraty liderará as discussões sobre a viabilidade econômica dos roteiros turísticos.

O prefeito da cidade que sediou o evento, Zezé Porto, disse que Paraty tem muito a contribuir neste processo, pelo seu potencial gastronômico e cultural.

-A integração entre as cidades é fundamental para fortalecer o turismo da Costa Verde. Precisamos enxergar a região como um único grande destino, oferecendo experiências complementares e incentivando o visitante a permanecer mais tempo entre os nossos municípios. Paraty tem muito a contribuir nesse processo, seja pela força da nossa cultura, da gastronomia, do patrimônio histórico ou da natureza. Trabalhando juntos, todos ganham: o turista, o setor produtivo e a economia da nossa região -.

Para o presidente da TurisAngra, Rodrigo Gouvêa, a união entre os municípios é essencial para consolidar a Costa Verde como um destino turístico integrado.

-A integração entre os municípios é fundamental para fortalecer a Costa Verde como um destino único. Quando trabalhamos de forma conjunta, conseguimos oferecer experiências mais completas aos visitantes, aumentar o tempo de permanência dos turistas na região e gerar benefícios para toda a cadeia do turismo-, destacou.

Durante a reunião, também foram apresentados projetos e iniciativas desenvolvidos por cada município com foco na ampliação da atratividade dos destinos, no fortalecimento do turismo sustentável e na identificação de oportunidades para ações conjuntas de promoção da Costa Verde.

O próximo encontro presencial do Fórum Regional de Turismo da Costa Verde está previsto para setembro, no município de Mangaratiba.