Turismo da Costa Verde em pauta na cidade de ParatyDivulgação/PMAR
Fórum da Costa Verde fortalece integração turística entre municípios
Encontro em Paraty reuniu representantes de Angra, da cidade histórica e Mangaratiba para discutir a regionalização do turismo e definir novas ações conjuntas para fortalecer o setor
Operação Impacto apreende drogas após troca de tiros em Paraty
Ação da Polícia Militar nos bairros Ilha das Cobras e Condado resultou na apreensão de grande quantidade de entorpecentes, munições e carregador de pistola; suspeitos conseguiram fugir
Programa Educativo da Flip terá 43 atividades gratuitas em Paraty
Entre os dias 23 e 26 de julho, a programação reúne ações da Flipinha, FlipZona e FlipEduca, com oficinas, encontros literários, apresentações artísticas e atividades voltadas a crianças, jovens, famílias e profissionais da educação
Festa de Santa Rita une fé e preservação do patrimônio de Paraty
Celebração acontece de 10 a 19 de julho e destinará toda a arrecadação das barracas beneficentes às obras de conservação da Igreja Matriz de Nossa Senhora dos Remédios
Paraty avança em plano de arborização com novo plantio na Matriz
Com aval do IPHAN, Prefeitura transplantou um jerivá na Praça da Matriz para substituir uma palmeira-imperial, reforçando a valorização de espécies nativas da Mata Atlântica e a preservação do patrimônio histórico
Criança morre e outras duas ficam feridas em ataque a tiros em Paraty
Crime ocorreu em uma praça no bairro Pantanal; Adolescente atingido pode ter sido o alvo dos disparos, segundo relato do mesmo à polícia. A 167ª DP investiga o caso
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.