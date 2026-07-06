Delegacia de Paraty investiga o casoDivulgação
Segundo a Polícia Civil, a equipe foi informada pela Polícia Militar sobre o ocorrido. Em relato preliminar aos agentes, o adolescente ferido informou que estava na praça, onde diversas crianças brincavam, quando criminosos desembarcaram de um veículo e atiraram na direção dele. Os disparos atingiram a criança de cinco anos que morreu. As outras duas vítimas foram socorridas e transferidas para o Hospital Municipal Hugo Miranda.
Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que os suspeitos após os disparos correm pela rua e embarcam rapidamente em um veículo, que deixa o local em seguida.
Ainda de acordo com a polícia, os tiros atingiram o jovem e as duas crianças que estavam na localidade. As vítimas deram entrada no Hospital Hugo Miranda. O menino não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu na unidade hospitalar. O adolescente permaneceu internado consciente e em estado estável. A menina de 5 anos está em estado grave e foi transferida para outra unidade hospitalar, no Rio de Janeiro.
Uma equipe da perícia esteve no local do crime para levantar informações que possam ajudar nas investigações. Dois estojos de munições 9 milímetros e .380 foram recolhidos. O corpo da criança foi removido e levado ao Instituto Médico Legal (IML).
A Polícia Civil informou ainda que montou uma vigilância no hospital para garantir a integridade física dos sobreviventes e colher novos depoimentos assim que houver liberação médica.
Em nota, o Hospital Hugo Miranda prestou solidariedade aos familiares e informou que a identidade das vítimas não será revelada, em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A menina que está em estado grave será transferida para uma unidade hospitalar de maior complexidade, ainda não divulgada, onde dará continuidade ao tratamento especializado.
Desde os primeiros momentos após a ocorrência, a Prefeitura de Paraty mobilizou sua estrutura para acompanhar o caso, prestar atendimento às vítimas e oferecer apoio às famílias por meio da rede municipal de saúde e assistência social.
A Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública mantém contato com as forças de segurança do Estado, solicitando prioridade absoluta na apuração dos fatos e na identificação e responsabilização dos autores desse crime.
A Prefeitura seguirá acompanhando o caso juntamente com as autoridades responsáveis pela investigação e prestando toda a assistência necessária às famílias atingidas.
Neste momento de profunda dor, a administração municipal manifesta sua solidariedade aos familiares e amigos das vítimas e lamenta profundamente essa tragédia que abalou toda a cidade".
Finalizando a nota a prefeitura ressalta que "em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e à legislação de proteção de dados pessoais, não serão divulgadas informações que permitam a identificação das vítimas".
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