Delegacia de Paraty investiga o caso - Divulgação

Delegacia de Paraty investiga o casoDivulgação

Publicado 06/07/2026 14:44 | Atualizado 06/07/2026 15:54

Paraty - Uma criança de 5 anos morreu e outras duas vítimas, um adolescente de 15 anos e uma menina também de 5, ficaram feridas na noite de domingo (5) após um ataque a tiros em Paraty (RJ). O crime aconteceu por volta das 19h30, em uma praça na Rua Primavera, no bairro Pantanal. A Polícia Civil está investigando o caso.



Segundo a Polícia Civil, a equipe foi informada pela Polícia Militar sobre o ocorrido. Em relato preliminar aos agentes, o adolescente ferido informou que estava na praça, onde diversas crianças brincavam, quando criminosos desembarcaram de um veículo e atiraram na direção dele. Os disparos atingiram a criança de cinco anos que morreu. As outras duas vítimas foram socorridas e transferidas para o Hospital Municipal Hugo Miranda.



Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que os suspeitos após os disparos correm pela rua e embarcam rapidamente em um veículo, que deixa o local em seguida.





Ainda de acordo com a polícia, os tiros atingiram o jovem e as duas crianças que estavam na localidade. As vítimas deram entrada no Hospital Hugo Miranda. O menino não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu na unidade hospitalar. O adolescente permaneceu internado consciente e em estado estável. A menina de 5 anos está em estado grave e foi transferida para outra unidade hospitalar, no Rio de Janeiro.





Uma equipe da perícia esteve no local do crime para levantar informações que possam ajudar nas investigações. Dois estojos de munições 9 milímetros e .380 foram recolhidos. O corpo da criança foi removido e levado ao Instituto Médico Legal (IML).



A Polícia Civil informou ainda que montou uma vigilância no hospital para garantir a integridade física dos sobreviventes e colher novos depoimentos assim que houver liberação médica.



Em nota, o Hospital Hugo Miranda prestou solidariedade aos familiares e informou que a identidade das vítimas não será revelada, em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A menina que está em estado grave será transferida para uma unidade hospitalar de maior complexidade, ainda não divulgada, onde dará continuidade ao tratamento especializado.

Em nota a prefeitura de Paraty lamenta o ocorrido e informou que está mobilizada junto às autoridades policiais para identificar os autores do ataque e atualiza o estado de saúde das vítimas. ( Nota abaixo na íntegra)

"A Prefeitura de Paraty manifesta profundo pesar pelos graves acontecimentos registrados na noite deste domingo (05), no bairro Pantanal, que resultaram na morte de uma criança e deixaram outras vítimas feridas. Apesar de todos os esforços das equipes de saúde, uma das crianças não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. A segunda criança permanece em estado grave e será transferida para uma unidade hospitalar de alta complexidade para dar continuidade ao tratamento especializado. O adolescente encontra-se em estado estável.



Desde os primeiros momentos após a ocorrência, a Prefeitura de Paraty mobilizou sua estrutura para acompanhar o caso, prestar atendimento às vítimas e oferecer apoio às famílias por meio da rede municipal de saúde e assistência social.



A Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública mantém contato com as forças de segurança do Estado, solicitando prioridade absoluta na apuração dos fatos e na identificação e responsabilização dos autores desse crime.



A Prefeitura seguirá acompanhando o caso juntamente com as autoridades responsáveis pela investigação e prestando toda a assistência necessária às famílias atingidas.



Neste momento de profunda dor, a administração municipal manifesta sua solidariedade aos familiares e amigos das vítimas e lamenta profundamente essa tragédia que abalou toda a cidade".



Finalizando a nota a prefeitura ressalta que "em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e à legislação de proteção de dados pessoais, não serão divulgadas informações que permitam a identificação das vítimas".