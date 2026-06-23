Ação conjunta da Prefeitura e Polícia Militar contra motos barulhentas - Divulgação/PMP

Ação conjunta da Prefeitura e Polícia Militar contra motos barulhentas Divulgação/PMP

Publicado 23/06/2026 20:56

Paraty - A Prefeitura de Paraty, por meio da Secretaria de Segurança e Ordem Pública e da Guarda Municipal, realizou nesse final de semana mais uma operação de fiscalização voltada ao combate ao uso de motocicletas com escapamentos adulterados e à emissão excessiva de ruídos. A ação contou com o apoio da Polícia Militar. Durante a ação houve apreensão de veículos.

Segundo as forças de segurança o objetivo da operação foi promover um trânsito mais seguro, organizado e respeitoso, além de contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população e proporcionar maior tranquilidade aos visitantes que circulam pela cidade.

Durante a fiscalização, equipes realizaram abordagens a motociclistas, prestaram orientações aos condutores e verificaram as condições dos veículos. Também foram fiscalizadas motocicletas que apresentavam indícios de irregularidades, especialmente relacionadas à adulteração dos escapamentos, prática que gera poluição sonora e causa transtornos à população.

Segundo a Prefeitura, as ações de fiscalização continuarão sendo realizadas de forma periódica, reforçando o compromisso do município com a segurança no trânsito, o cumprimento da legislação e o bem-estar da comunidade.