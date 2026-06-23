Paraty Divulgação/Reprodução Rede Social
Paraty ingressa em rede internacional de destinos inteligentes e aposta em tecnologia para impulsionar economia local
Certificação conquistada durante o Web Summit Rio fortalece o turismo planejado, amplia oportunidades de negócios e gera mais previsibilidade para empreendedores da cidade
Casa Oficial da Cultura Caiçara estreia durante a Flip e coloca as narrativas de Paraty no centro da cena
Novo espaço cultural reúne literatura, memória, música, artes visuais e tradição oral para valorizar a identidade caiçara durante a Festa Literária Internacional de Paraty
Prefeitura de Paraty inaugura nova sede da Escola Maurício Lopes de Souza Filho no Corumbê
Unidade conta com salas e refeitório climatizados, quadra coberta e estrutura moderna; investimento integra o programa municipal de modernização da rede de ensino
Paraty sedia quatro grandes competições em junho e consolida-se como polo do turismo esportivo na costa verde
Corrida, esportes aquáticos e futebol rural, município reúne milhares de atletas e impulsiona hotelaria, comércio e gastronomia em cenário reconhecido pela UNESCO. A programação começa neste domingo, um dia após a estreia do Brasil na Copa do Mundo
Área de preservação permanente sofre degradação ambiental em Paraty
Polícia identifica movimentação de terra e supressão de vegetação após denúncia ao Linha Verde
Festival do Camarão da Ilha do Araújo celebra 30 anos de tradição caiçara e marca fim do defeso em Paraty
Evento acontece de 5 a 7 de junho, reunindo gastronomia típica, música e valorização da cultura local em uma das comunidades mais tradicionais da Costa Verde
Bourbon Festival Paraty começa nesta sexta com atrações internacionais e expectativa de ocupação hoteleira acima de 80%
Evento gratuito celebra a herança africana no jazz e blues e transforma o Centro Histórico de Paraty em palco de grandes shows e intervenções culturais entre os dias 29 e 31 de maio
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