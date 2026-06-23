Paraty - Divulgação/Reprodução Rede Social

Paraty Divulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 23/06/2026 20:36

Paraty – A Prefeitura de Paraty, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, conquistou um importante reconhecimento internacional ao oficializar sua entrada na Rede Ibero-Americana de Destinos Turísticos Inteligentes (RIDTI). A certificação foi entregue durante o Web Summit Rio 2026 e posiciona o município entre os destinos que utilizam tecnologia, inovação e análise de dados para aprimorar a gestão do turismo e fortalecer a economia local.

A RIDTI reúne mais de 70 entidades de 10 países e reconhece cidades que adotam soluções inteligentes para melhorar a experiência dos visitantes e promover o desenvolvimento sustentável. Com a adesão à rede, Paraty passa a integrar um seleto grupo de destinos da América Latina que utilizam informações estratégicas para orientar decisões públicas e privadas.

O principal benefício da iniciativa é a utilização de dados para tornar o turismo mais eficiente e previsível. Por meio de ferramentas de monitoramento estatístico, como o projeto DestinoLAB, desenvolvido em parceria com a Embratur, o município passa a contar com informações detalhadas sobre o perfil, a origem e os hábitos dos turistas que visitam a Costa Verde.

Na prática, os dados permitem identificar períodos de maior movimentação turística, auxiliando empresários dos setores de hospedagem, gastronomia, transporte turístico e passeios náuticos a planejarem melhor seus investimentos, contratações e estratégias de divulgação. A medida também contribui para reduzir os impactos da sazonalidade, um dos principais desafios do setor.

Além dos ganhos econômicos, a participação na rede internacional amplia o intercâmbio de experiências com destinos de referência em países como Argentina, Chile, Colômbia e México. A troca de conhecimento e de soluções tecnológicas poderá contribuir para a melhoria da gestão dos fluxos de visitantes e veículos, especialmente em áreas de preservação ambiental e patrimônio histórico.

A iniciativa também reforça o compromisso de Paraty com a preservação de seu título de Patrimônio Mundial da UNESCO, garantindo que o crescimento do turismo aconteça de forma sustentável e alinhada às exigências internacionais de conservação.

Como parte da estratégia de modernização, o município também participou das discussões promovidas pela Rede Brasileira de Observatórios Turísticos (RBOT). A proposta é consolidar uma cultura de dados capaz de apoiar desde pequenos empreendedores até grandes investimentos, fortalecendo a competitividade da cidade no cenário turístico nacional e internacional.

A entrega da certificação foi acompanhada pelo secretário municipal de Turismo, Eduardo Mello, que destacou a importância da tecnologia como ferramenta para ampliar oportunidades, gerar emprego e renda e promover o desenvolvimento sustentável de Paraty. Com a conquista, o município se consolida como uma referência na utilização da inovação para transformar o turismo em um motor de crescimento econômico e inclusão social.