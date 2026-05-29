Paraty respira festival de jazz e blues em cada canto da cidade - Divulgação/PMP

Paraty respira festival de jazz e blues em cada canto da cidadeDivulgação/PMP

Publicado 29/05/2026 20:20 | Atualizado 29/05/2026 20:22

Paraty - A cidade de Paraty recebe, entre os dias 29 e 31 de maio, a 16ª edição do Bourbon Festival Paraty, considerado o maior festival de jazz e blues da Costa Verde. Totalmente gratuito, o evento promete movimentar o Centro Histórico — reconhecido pela UNESCO como Patrimônio Mundial — com mais de 12 horas diárias de música, atrações itinerantes e apresentações de artistas nacionais e internacionais.

A programação deste ano destaca as matrizes afro-diaspóricas, como Jazz, Blues, Soul e R&B, além de homenagear o centenário do músico Miles Davis. Entre as atrações internacionais confirmadas estão o guitarrista norte-americano Mike Stern, ex-integrante da banda de Davis e indicado seis vezes ao Grammy, que sobe ao palco ao lado do baterista Dennis Chambers. Também integram a programação Carlise Guy, filha da lenda do blues Buddy Guy, o gaitista Billy Branch e o jovem tecladista Sonny Gullage.

A abertura oficial do festival será realizada pela Orquestra Jazz Sinfônica de Paraty, reforçando o espaço dedicado aos talentos locais e regionais. A programação inclui ainda apresentações da Orquestra de Violões e grupos que atuam na cena cultural da cidade ao longo do ano. Pelas ruas históricas, o público poderá acompanhar cortejos musicais do Jazz na Kombi, Towner Blues, Orleans St Jazz Band e do grupo Amigos da Cacilda, originado de um projeto social em Paraty.

Além da programação cultural, o festival também aposta em ações de sustentabilidade alinhadas à Agenda 2030 da ONU e às exigências de preservação da UNESCO. Entre as iniciativas estão o banimento de plásticos de uso único nos bastidores, neutralização da pegada de carbono e a implantação do Projeto Sirí, que prevê ecopontos e logística reversa em parceria com a Cooperativa de Catadores de Paraty.

A expectativa do setor turístico é de ocupação hoteleira superior a 80% durante os três dias do evento, consolidando o festival como um dos principais motores econômicos e turísticos da região.

O Bourbon Festival Paraty é realizado pelo Bourbon Street Music Club em parceria com a Prefeitura de Paraty, por meio da Secretaria de Turismo, com patrocínio da Enel e Repsol Sinopec Brasil via leis de incentivo à cultura.

Programação

Exposição fotográfica de Pedro Guida e Roger Sassaki

(Largo do Rosário): quinta a domingo, das 10h às 22h.

Palco Matriz:

Sexta, dia 29 de maio - 20h: Orquestra Jazz Sinfônica de Paraty; 22h: Carlise Guy & The Nublu Band (USA);

23h30: Chico Chico;

01h: Dj Crizz Sábado, dia 30 de maio - 21h: Afro Jobim convida Toninho Horta;

22h30: Billy Branch (USA);

0h00: Sonny Gullage (USA);

01h30: Dj Leo Lucas Domingo, ( 31) - 21h: Mike Stern & Dennis Chambers;

22h30: Omar Coleman;

00h00: Ana Cañas canta Rita Lee.

Sábado, dia 30 - 1h30: Dj Crizz PALCO SANTA RITA;

14h: Orquestra Violões.

15h30: Teo Lobos Jazz Trio;

17h: Gabi & Gu Anias;

Domingo, dia 31 - 18h30: Ivan Singh - 14h: Rhandal Trio; 15h30: Lucas Gomes Quinteto; 17h: Irmãos e Brothers Part. Xênia França; 18h30: Sonny Gullage PALCO IGREJA (ao lado da igreja do Rosário)

Sábado, dia 30 - 11h: Rhandal & Jerome; 14h: Rodrigo Zambrano

Domingo, dia 31 - 11h: Felipe Karam & André Pantera; 14h: Junior da Viola PALCO CINEMA DA PRAÇA Sábado, dia 30 - 14h: Lucas Dutra Trio; 17h:

Felipe Karam & André Pantera Domingo, dia 31 -

14h: Rodrigo Zambrano;

17h: Chet Baker Tribute by Anderson Della Vecchia PALCO QUADRA Sexta, dia 29 - 14h: Plínio Blues; 18h: Vasco Faé Sábado, dia 30 - 13h: Jackie Carlini; 15h: Kris Oliveira; 17h: Vasco Faé; 18h30: Jes Condado Domingo, dia 31 - 13h: Jackie Carlini; 15h: Vasco Faé; 18h: Plínio Blues

PALCO LARGO DO ROSÁRIO Sábado, dia 30 - 12h: Kris Oliveira; 14h: Vasco Faé; 16h: Jes Condado; 18h: Jackie Carlini Domingo, dia 31 - 12h: Plínio Blues; 14h: Kris Oliveira; 16h: Jes Condado; 18h: VAsco Faé ATRAÇÕES ITINERANTES: PONTE DO PONTAL Sexta, dia 29 - 17h: Towner Blues; Domingo, dia 31 - 11h: Jazz na Kombi; 15h: Towner Blues PRAÇA DO CHAFARIZ Sexta, dia 29 - 19h: Jazz na Kombi; Sábado, dia 30 - 15h: Towner Blues; 19h: Jazz na Kombi; 22h: Towner Blues;

PRAÇA DA BANDEIRA Sábado, dia 30 - 15h: Jazz na Kombi PRAIA DO JABAQUARA Sábado, dia 31 - 11h: Jazz na Kombi Domingo, dia 31 - 14h: Towner Blues RUAS DO CENTRO HISTÓRICO Sexta, dia 29 - 16h e 19h30: Orleans St Jazz Band; Sábado, dia 30 - 11h, 15h e 19h: Orleans St Jazz Band; 15h30 e 18h30: Amigos da Cacilda; Domingo, dia 31: 11h, 15h e 18h: Orleans St Jazz Band; 12h30 e 14h: Amigos da Cacilda. O Bourbon Festival Paraty tem incentivo da Lei Rouanet Patrocínio: Enel Brasil e Repsol Sinopec Brasil Idealização e Produção: Instituto Bourbon Cultural Produção: Bourbon Street Apoio Institucional: New Orleans Comp Company Apoio: Galeria Zoom, Casa da Cultura de Paraty e Paraty Convention & Visitors Bureau; Uol, Rolling Stone Realização: Secretaria de Cultura e Economia Criativa - Governo do Estado do Rio de Janeiro, Prefeitura de Paraty (Secretaria de Turismo) - Ministério da Cultura - Governo do Brasil.



