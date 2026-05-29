Prefeito Zezé Porto (centro) e seu secretariado no Fórum Estadual de Cidades Inteligentes - Divulgação/PMP

Prefeito Zezé Porto (centro) e seu secretariado no Fórum Estadual de Cidades InteligentesDivulgação/PMP

Publicado 29/05/2026 19:29

Paraty - A Prefeitura de Paraty foi destaque no Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes, realizado em Teresópolis, região serrana do Rio, ao receber o Prêmio Prefeito Inovador pelo projeto Espaço InTec, voltado à inclusão escolar por meio da tecnologia. O reconhecimento foi concedido pela Rede Cidade Digital (RCD) e reforça o momento de avanços vividos pela educação municipal.

O prêmio foi entregue ao prefeito Zezé durante o evento que reuniu prefeitos, secretários e gestores públicos de diferentes municípios do Estado do Rio de Janeiro para debater inovação, modernização administrativa e transformação digital na gestão pública, na quarta-feira (21).

A principal iniciativa apresentada por Paraty no fórum foi o Espaço InTec, projeto que atua no fortalecimento da educação inclusiva com o uso de ferramentas tecnológicas e atendimento especializado. A proposta oferece suporte pedagógico adaptado a estudantes da rede municipal que necessitam de acompanhamento diferenciado.

O reconhecimento acontece em meio a uma evolução nos indicadores educacionais do município. De acordo com dados oficiais do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), ligado ao Ministério da Educação (MEC), Paraty registrou crescimento de 6,3 pontos percentuais no Indicador Criança Alfabetizada, resultado atribuído ao planejamento e aos investimentos na qualificação do ensino.

O prefeito Zezé participou do evento acompanhado pelo secretário executivo de Governo, Rodrigo Penha, pela secretária de Educação, Cássia Pacheco, e pela secretária adjunta, Elizete Malvão. Ao receber a premiação, o prefeito destacou o trabalho coletivo desenvolvido pela equipe da educação municipal.

- Hoje é um dia muito especial para a gente. Estou em Teresópolis, muito contente, muito feliz que Paraty está sendo hoje reconhecida pelo seu trabalho na educação, um trabalho que envolve a inclusão através da tecnologia. Estamos no caminho certo. Nós estamos muito felizes e eu quero dividir esse reconhecimento com toda a equipe da educação de Paraty - afirmou o prefeito.

Segundo a administração municipal, o prêmio valida a estratégia de utilizar a tecnologia como ferramenta de inclusão social, acessibilidade e eficiência na gestão pública. A proposta é ampliar investimentos em plataformas inovadoras como o Espaço InTec, alinhando o município às demandas de desenvolvimento sustentável e modernização da rede pública.