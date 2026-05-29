Prefeito Zezé Porto (centro) e seu secretariado no Fórum Estadual de Cidades InteligentesDivulgação/PMP
Paraty recebe prêmio estadual por inovação e inclusão na educação pública
Município é destaque em fórum de cidades inteligentes após avanço em alfabetização e uso de tecnologia na rede municipal de ensino
Denúncia de pesca predatória leva à apreensão de 250 quilos de pescado e crustáceos em Paraty
Operação da Polícia Ambiental na Estação Ecológica de Tamoios resultou na prisão de dois homens e na apreensão de embarcação, redes de arrasto e camarões capturados ilegalmente
Paraty celebra herança afro com grandes nomes do jazz e blues na 16ª Bourbon Festival
E projeta ocupação hoteleira acima de 80% entre os dias 29 e 31 de maio, com mais de 60 atrações espalhadas pelo centro histórico e programação inspirada na atmosfera musical de New Orleans
Fundação Cecierj inaugura polo integrado em Paraty e abre inscrições para o Vestibular Cederj 2026
Novo espaço no Parque Ipê oferece cursos gratuitos de graduação semipresencial, incluindo o inédito Tecnólogo em Design Gráfico
Paraty faz história na Copa Sul Fluminense de Futsal e garante vaga direta nas quartas
Contra o Resende no dia 24 de maio, às 11h, no Centro Esportivo Parque da Mangueira, no quintal de casa
Polícia Civil prende influenciadora e o ex-marido por estupro contra os filhos em Paraty
Eles foram localizados e cumprido mandado de prisão em Itaguaí na Região Metropolitana do Rio de Janeiro
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