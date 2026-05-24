Camarão apreendido foi encaminhado à delegacia da Polícia Federal - Divulgação/Disque Denúncia

Camarão apreendido foi encaminhado à delegacia da Polícia FederalDivulgação/Disque Denúncia

Publicado 24/05/2026 16:55

Paraty- Uma denúncia de pesca predatória feita ao programa Linha Verde, do Disque Denúncia, levou policiais militares do 4º Grupamento do 2º Batalhão de Polícia Ambiental (BPAm) a apreenderem cerca de 250 quilos de pescado e crustáceos nesse final de semana (23), nas proximidades da Ilha dos Ganchos, em Paraty, na Costa Verde.

Barco apreendido pela Polícia Ambiental realizava pesca predatória Divulgação/Disque Denúncia

Durante a ação, os agentes apreenderam uma embarcação, 230 quilos de camarão rosa e branco, 20 quilos de pescados diversos, duas redes de arrasto e quatro portas de madeira utilizadas na atividade pesqueira. A operação foi desencadeada após informações repassadas ao Linha Verde, canal especializado no recebimento de denúncias ambientais.

Pesca de arrasto Divulgação/Disque Denúncia

Ao chegarem no local, os policiais constataram que uma embarcação realizava pesca na modalidade conhecida como “arrasto duplo”, com tangones abertos, redes e portas inseridas no ambiente marinho. A atividade ocorria dentro dos limites da Estação Ecológica de Tamoios, área de proteção ambiental onde a pesca é proibida.

Durante a abordagem, os agentes encontraram os 250 quilos de pescado e crustáceos armazenados a bordo. Questionado pelos policiais, o responsável pela embarcação afirmou desconhecer a proibição da pesca naquela região e informou ter vindo do estado de São Paulo.

Todo material da pesca apreendido foi transferido ao barco da polícia ambiental em alto mar Divulgação/Disque Denúncia

Diante da infração, os militares deram voz de prisão ao proprietário da embarcação e ao seu ajudante. O barco foi escoltado até uma marina em Paraty, de onde os envolvidos e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal de Angra dos Reis.

A ocorrência foi registrada com base no artigo 34 da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98), que trata da pesca em locais interditados por órgão competente. Por determinação do delegado responsável pelo caso, os pescados e crustáceos foram acondicionados e deverão ser destinados, posteriormente, a uma instituição de caridade.

Segundo dados do programa Linha Verde, as denúncias relacionadas à pesca ilegal apresentaram crescimento significativo. Entre janeiro e maio de 2025 foram registradas 50 denúncias sobre o tema. Já entre janeiro e 22 de maio de 2026, o serviço recebeu 106 comunicações de possíveis crimes ambientais ligados à pesca irregular.

A população pode denunciar crimes ambientais de forma anônima pelos telefones (21) 2253-1177 e 0300 253 1177, ambos com WhatsApp anonimizado, além do aplicativo Disque Denúncia RJ e dos canais digitais da instituição.