presidente Enel/Rio Francesco Moliterni (E) e o diretor de Redes da Enel José Luis Salas - Divulgação/Enel Rio

presidente Enel/Rio Francesco Moliterni (E) e o diretor de Redes da Enel José Luis SalasDivulgação/Enel Rio

Publicado 08/05/2026 20:08 | Atualizado 08/05/2026 21:01

Costa Verde - A Enel Distribuição Rio⁠ inaugurou nesta sexta-feira (8) o primeiro trecho das obras de duplicação da Linha de Distribuição entre as subestações de Mambucaba, em Angra dos Reis, e Paraty, na Costa Verde. O projeto faz parte de um amplo investimento da concessionária para reforçar o sistema elétrico da região e beneficiar mais de 50 mil clientes.

Prefeito de Paraty Zezé Porto (centro) ao lado do presidente da Enel Rio Francesco Moliterni (D) e demais autoridades na inauguração da subestação Mambucaba-Paraty Divulgação/Enel-Rio

Além da duplicação da Linha de Distribuição de Média Tensão, a empresa também realiza a modernização das subestações de Mambucaba e Paraty, com ampliação das unidades e substituição de equipamentos. As melhorias vão atender moradores e comerciantes de localidades como Mambucaba, São Roque, Tarituba, Patrimônio e o Centro Histórico de Paraty. A energização está prevista para o fim deste ano.

Segundo a concessionária, a modernização das duas subestações vai ampliar a capacidade de atendimento em 12 MVA, proporcionando mais flexibilidade operacional ao sistema elétrico. O diretor de Rede da Enel Rio, José Luis Salas, afirmou que o projeto vai proporcionar aos clientes uma rede elétrica mais confiável, principalmente na alta temporada, férias e feriados, quando a demanda diária no consumo é maior e há oscilações na rede.

- A duplicação do circuito que conecta as subestações de Mambucaba e Paraty e a modernização e ampliação de ambas as subestações vão garantir uma rede mais confiável e resiliente às mudanças climáticas para a cidade. Os moradores e comerciantes da região terão uma rede elétrica mais estável, com menos interrupções e oscilações, e com uma capacidade maior de recuperação, ou seja, em caso de interrupções, o sistema volta a funcionar mais rapidamente - disse.

São 10km de rede em Mambucaba/Paraty Divulgação/Enel Rio

O projeto foi estruturado em parceria com a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e tem como objetivo acompanhar o crescimento econômico e turístico da Costa Verde. Para os empresários do setor a demora no restabelecimento da energia é um dos fatores que prejudica o turismo na cidade, principalmente no verão. " Vamos torcer para que todo o projeto seja concluído e o sistema operante".

O trecho inaugurado hoje possui cerca de 10 quilômetros de extensão, o equivalente a aproximadamente 26% do total previsto para a Linha de Distribuição Mambucaba-Paraty, que terá 38 quilômetros.

A cerimônia de inauguração foi realizada, no Cine+ Paraty, com a presença do prefeito de Paraty, José Carlos Porto Neto, além de executivos da concessionária, entre eles o presidente da Enel Rio, Francesco Moliterni, o diretor de Infraestrutura e Redes da Enel Brasil, Marco Fadda, e o diretor de Redes da Enel Rio, José Luis Salas, entre outras autoridades.

A Enel Distribuição Rio atende atualmente 66 municípios fluminenses, cobrindo cerca de 73% do território estadual, em uma área de mais de 32 mil quilômetros quadrados. A companhia possui aproximadamente 3 milhões de clientes no estado.