Francês Cedric Alexandre Vacherie Jaurgoyhen, morto com um tiro de espingardaDivulgação/Polícia Civil
Pai e filho são absolvidos em júri por morte de artista francês em Paraty
O artista plástico francês Cedric Alexandre Vacherie Jaurgoyhen foi morto em 2018, com um tiro na cabeça e teve sua casa incendiada o caso teve grande repercussão
Futebol de areia agita o final de semana em Paraty
No 25º Fut Juá, na Praia do Sono. Serão oito equipes divididas em dois grupos na disputa
Disque Denúncia divulga cartaz de suspeito de feminicídio em Paraty
O acusado, João Paulo Costa da Silva está foragido
Corpo é encontrado no rio em Paraty
Perequê-Açu, segundo os Bombeiros ainda não há informações sobre a causa da morte
Chuva forte interdita acesso à comunidade de Paraty
O temporal caiu na noite de ontem (11) e por medida de segurança Defesa Civil fechou acesso ao Morro da Jabaquara
Paraty completa 359 anos com equipes trabalhando para recuperar a cidade
E o reconhecimento do decreto de estado de calamidade pública pelo Governo Federal, depois que a cidade foi atingida por dois temporais seguidos. O prefeito, Zezé Porto anuncia a liberação do FGTS, pela Caixa, a partir de terça-feira (3) para os trabalhadores atingidos
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