Francês Cedric Alexandre Vacherie Jaurgoyhen, morto com um tiro de espingarda - Divulgação/Polícia Civil

Francês Cedric Alexandre Vacherie Jaurgoyhen, morto com um tiro de espingardaDivulgação/Polícia Civil

Publicado 30/03/2026 16:36 | Atualizado 31/03/2026 09:22

Paraty - Pai e filho, (Cecílio e Ricardo dos Santos) acusados de envolvimento na morte do artista plástico francês Cedric Alexandre Vacherie Jaurgoyhen foram absolvidos pelo Tribunal do Júri, em julgamento realizado na última quarta-feira (25), em Paraty, na Costa Verde do Rio de Janeiro. O julgamento durou 13 horas.

O crime ocorreu em 2018, no sítio onde a vítima morava, localizado na Estrada da Colônia, na região da Barra Grande, área mais afastada do centro da cidade. De acordo com as investigações da Polícia Civil, o artista foi morto com um disparo de espingarda na cabeça. Após o homicídio, a residência foi incendiada.

Segundo denúncia do Ministério Público, o crime teria sido motivado por um desentendimento envolvendo uma dívida relacionada a serviços prestados no sítio. Ainda conforme a acusação, um dos suspeitos também estaria insatisfeito com a decisão da vítima de alterar o local de uma passagem que dava acesso ao terreno da família.

Durante as investigações, uma testemunha chegou a relatar, em depoimento sigiloso, que teria sido ameaçada pelos acusados entre os anos de 2018 e 2019. No entanto, durante o julgamento, a mesma testemunha negou ter sofrido qualquer tipo de ameaça por parte dos réus.

No plenário do júri, os jurados analisaram os quesitos apresentados e decidiram pela absolvição dos acusados, entendendo que não há provas suficientes de participação deles no crime. Com a decisão, o juiz responsável pelo caso determinou a absolvição de pai e filho também em relação à acusação de ameaça à testemunha.

Após a sentença, foi expedido alvará de soltura para o filho, Ricardo que estava preso desde 2024. Já o pai, Cecílio que havia sido preso preventivamente em 2019 e respondia ao processo em liberdade, teve as medidas cautelares revogadas.

O caso gerou grande repercussão à época, especialmente pelas circunstâncias do crime e pelo perfil da vítima, um artista estrangeiro residente na região.