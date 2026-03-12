Morro de JabaquaraDivulgação/PMP

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Paraty - A Defesa Civil de Paraty fechou o acesso ao Morro do Jabaquara, nessa quarta-feira (11), temporariamente por medida preventiva, após o temporal que atingiu a cidade. Não há registro de vítimas.
 
Prefeitura fecha acesso a Jabaquara por segurança - Divulgação/PMP
Prefeitura fecha acesso a Jabaquara por segurançaDivulgação/PMP

A decisão foi tomada devido às chuvas recentes e à existência de alguns pontos de deslizamentos registrados na última chuva forte na região. Com o solo ainda bastante encharcado, a interdição foi adotada como forma de garantir segurança a população. O tempo nesta quinta-feira em toda a costa verde segue com chuva com menos intensidade das ocorridas na semana passada, o dia inteiro. Ontem foram registrados 66mm em 24 horas na região.

As equipes da Defesa Civil seguem monitorando as áreas e novas avaliações técnicas serão realizadas conforme as condições do tempo. A orientação do órgão é de que moradores e visitantes respeitem a sinalização no local e não acesse a área até que seja reavaliada pelos técnicos da Prefeitura.

Em caso de emergência, ligue 199 ou 193.
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Prefeitura fecha acesso a Jabaquara por segurança
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