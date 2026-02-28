Equipe em campo avaliando os estragosDivulgação/Reprodução Rede Social
Outra medida importante anunciada pelo prefeito foi o aval para liberação do FGTS aos trabalhadores atingidos, com apoio da Caixa Econômica Federal. A partir de terça-feira, (3), será possível solicitar o saque de até R$ 6.200 para quem tem direito. Em breve, a prefeitura divulgará o link e as orientações para facilitar o acesso.
"Seguimos firmes, trabalhando para reconstruir e cuidar da nossa cidade. Parabéns, Paraty. Que a gente siga com fé, força e união para superar esse momento", disse otimista Zezé Porto.
Paraty completa 359 anos com equipes trabalhando para recuperar a cidade
E o reconhecimento do decreto de estado de calamidade pública pelo Governo Federal, depois que a cidade foi atingida por dois temporais seguidos. O prefeito, Zezé Porto anuncia a liberação do FGTS, pela Caixa, a partir de terça-feira (3) para os trabalhadores atingidos
Paraty contabiliza os estragos causados pelo temporal
Todos os bairros do município foram atingidos pela enxurrada. Máquinas limpam as ruas e prefeitura dá suporte às famílias afetadas. Doações podem ser feitas
Paraty suspende as aulas na rede pública municipal nesta sexta-feira
As unidades estão servindo de abrigos e pontos de apoio para as pessoas atingidas pelo temporal desta quinta-feira (26)
Chuva forte em Paraty provoca alagamentos e deixa famílias ilhadas
Além de queda de árvores na Rio-Santos com interdição da via. Um homem arrastado pela correnteza foi salvo por corrente humana
Homem de 62 anos que teve o carro arrastado pela correnteza foi encontrado sem vida em Paraty
Ele teria arriscado atravessar a ponte durante o temporal de domingo. O corpo foi localizado pelos bombeiros na madrugada dessa segunda-feira (23)
