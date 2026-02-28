Equipe em campo avaliando os estragos - Divulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 28/02/2026 16:35 | Atualizado 28/02/2026 16:40

Paraty - Paraty completa, hoje 28 de fevereiro, 359 anos de história. Cidade reconhecida pelas suas belezas naturais e peculiaridades, que lhe deram o título de Patrimônio Mundial pela UNESCO. Um dia que normalmente seria de celebração, mas que este ano está sendo marcado por muito trabalho e união de um povo que quer ver a cidade crescer. O município teve a situação de emergência, pós temporal, reconhecida pelo Governo Federal.



Prefeito de Paraty Zezé Porto Divulgação/Reprodução Rede Social



As equipes da Prefeitura continuam em campo atendendo as áreas afetadas pelas chuvas e acompanhando de perto os danos causados no município, depois que a cidade foi atingida por dois temporais seguidos. O sábado segue, com tempo nublado e possibilidade de chuva e com equipes em campo e maquinários para remover ainda a lama deixada pela enxurrada de quinta e sexta-feira passada.

Prefeito Zezé Porto e comitiva percorrendo locais atingidos pelo temporal Divulgação/Reprodução Rede Social

O prefeito Zezé Porto tem acompanhando as equipes e nessa sexta-feira, (27), a cidade teve a aprovação e reconhecimento do estado de calamidade pública, pelo Governo Federal, que enviará técnicos da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), para avaliação oficial dos prejuízos e reforço nas medidas de apoio para reconstrução de Paraty. A portaria será publicada no Diário Oficial da União, na próxima segunda-feira (2).



Outra medida importante anunciada pelo prefeito foi o aval para liberação do FGTS aos trabalhadores atingidos, com apoio da Caixa Econômica Federal. A partir de terça-feira, (3), será possível solicitar o saque de até R$ 6.200 para quem tem direito. Em breve, a prefeitura divulgará o link e as orientações para facilitar o acesso.



"Seguimos firmes, trabalhando para reconstruir e cuidar da nossa cidade. Parabéns, Paraty. Que a gente siga com fé, força e união para superar esse momento", disse otimista Zezé Porto.