Publicado 27/02/2026 21:54

Paraty - A Prefeitura de Paraty, por meio da Defesa Civil, informou que o acumulado de chuva nas últimas 24 horas chegou a 226 milímetros, provocando ocorrências em todo o município. Ruas alagadas durante a noite de ontem(26) e madrugada de hoje (27). Após as águas baixarem a população depara com cenário de muita lama pra ser removida, móveis estragados e muito prejuízo.

Secretarias mobilizadas para Limpeza das ruas Divulgação/PMP



Até o momento, as áreas mais afetadas incluem Condado, Campinho, Patrimônio, Vila Dom Pedro, Parque da Mangueira, Chácara, Patitiba, Morro do Jacú, Pantanal, Ilha das Cobras, Caborê, Jabaquara, Várzea do Corumbê, Trindade, Corisco, Canto Verde, Canto Azul, Novo Horizonte e Paraty Mirim, além de trechos da Rodovia BR-101 e da Rodovia RJ-165 (Paraty-Cunha). Todo o município foi impactado de alguma forma pelas fortes chuvas.

Máquinas removem lama das ruas inundadas pela água Divulgação/PMP



Para dá um suporte a população afetada a prefeitura abriu pontos de apoio e por conta dos locais serem escolas e unidades públicas, as aulas foram suspensas nesta sexta-feira, como noticiou O Dia ainda pela pela madrugada.

Mobilização para atendimento aos pets, pelo Bem Estar Animal Divulgação/PMP

Balanço dos pontos de apoio:



– Escola Municipal Pequenina Calixto: 51 pessoas acolhidas durante a noite. Destas, 10 já retornaram para suas residências e 41 permanecem no abrigo.

– Ponta Negra: 10 pessoas desalojadas, que passaram a noite na unidade escolar da localidade.

– 15 pessoas foram atendidas apenas para alimentação no ponto de apoio da Escola Municipal Pequenina Calixto.



Também foram registradas inúmeras quedas de árvores em todo o território municipal e 4 quedas de barreiras (Jabaquara, BR-101 na altura da Marina 188, Pantanal e Ponte Branca), além de ocorrências envolvendo postes de energia, com interrupção no fornecimento.



Há registros de queda de pontes e de pontes de arame em algumas localidades. A Defesa Civil e a Secretaria de Obras estão realizando o levantamento técnico para contabilizar os danos e consolidar os números oficiais.



A rede de abastecimento de água também foi prejudicada em alguns bairros, e as equipes já atuam para restabelecer o serviço o mais rápido possível.



As informações sobre o número total de desalojados e desabrigados continuam sendo apuradas pelas equipes da Defesa Civil e Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos.

Jabaquara Divulgação



Novos Pontos de apoio



Além da Escola Municipal Pequenina Calixto, foram definidos novos pontos de apoio:



– Condado: Igreja Cristo Te Chama – Portão Vermelho, ao lado do Detran

– Ilha das Cobras: Igreja São José do Operário – Praça São José do Operário

– Mangueira: Escola Municipal da Mangueira – Parque da Mangueira

– Pantanal: Posto de Saúde do bairro Princesa Isabel

– Patrimônio: Escola do Patrimônio – Bairro Patrimônio

– Paraty Mirim: ponto de apoio em definição (em andamento)



Orientação à População



Todas as pessoas que estiverem desabrigadas ou desalojadas em decorrência das chuvas devem se dirigir ao ponto de apoio mais próximo. Os locais estão preparados para o acolhimento e atendimento das famílias atingidas.



Se você estiver em área de risco, não espere a situação se agravar. Procure abrigo seguro e acione a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.



A previsão indica continuidade de chuvas nas próximas horas, exigindo atenção redobrada da população.



As secretarias competentes estão emitindo relatórios técnicos para subsidiar a elaboração do decreto de calamidade pública.



DOAÇÕES



A Prefeitura está recebendo doações para atender as famílias acolhidas nos abrigos. Neste momento, há necessidade urgente de calçados, roupas de cama, roupas de banho, material de limpeza e itens de higiene pessoal.



DOAÇÕES

A Prefeitura está recebendo doações para atender as famílias acolhidas nos abrigos. Neste momento, há necessidade urgente de calçados, roupas de cama, roupas de banho, material de limpeza e itens de higiene pessoal.

As doações podem ser entregues diretamente nos pontos de apoio. Toda contribuição faz a diferença e ajuda a garantir dignidade e acolhimento às famílias atingidas.