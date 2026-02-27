Móveis destruídos pela lamaDivulgação/PMP
Até o momento, as áreas mais afetadas incluem Condado, Campinho, Patrimônio, Vila Dom Pedro, Parque da Mangueira, Chácara, Patitiba, Morro do Jacú, Pantanal, Ilha das Cobras, Caborê, Jabaquara, Várzea do Corumbê, Trindade, Corisco, Canto Verde, Canto Azul, Novo Horizonte e Paraty Mirim, além de trechos da Rodovia BR-101 e da Rodovia RJ-165 (Paraty-Cunha). Todo o município foi impactado de alguma forma pelas fortes chuvas.
Para dá um suporte a população afetada a prefeitura abriu pontos de apoio e por conta dos locais serem escolas e unidades públicas, as aulas foram suspensas nesta sexta-feira, como noticiou O Dia ainda pela pela madrugada.
– Escola Municipal Pequenina Calixto: 51 pessoas acolhidas durante a noite. Destas, 10 já retornaram para suas residências e 41 permanecem no abrigo.
– 15 pessoas foram atendidas apenas para alimentação no ponto de apoio da Escola Municipal Pequenina Calixto.
Também foram registradas inúmeras quedas de árvores em todo o território municipal e 4 quedas de barreiras (Jabaquara, BR-101 na altura da Marina 188, Pantanal e Ponte Branca), além de ocorrências envolvendo postes de energia, com interrupção no fornecimento.
Há registros de queda de pontes e de pontes de arame em algumas localidades. A Defesa Civil e a Secretaria de Obras estão realizando o levantamento técnico para contabilizar os danos e consolidar os números oficiais.
A rede de abastecimento de água também foi prejudicada em alguns bairros, e as equipes já atuam para restabelecer o serviço o mais rápido possível.
As informações sobre o número total de desalojados e desabrigados continuam sendo apuradas pelas equipes da Defesa Civil e Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos.
Novos Pontos de apoio
Além da Escola Municipal Pequenina Calixto, foram definidos novos pontos de apoio:
– Condado: Igreja Cristo Te Chama – Portão Vermelho, ao lado do Detran
– Ilha das Cobras: Igreja São José do Operário – Praça São José do Operário
– Mangueira: Escola Municipal da Mangueira – Parque da Mangueira
– Pantanal: Posto de Saúde do bairro Princesa Isabel
– Patrimônio: Escola do Patrimônio – Bairro Patrimônio
– Paraty Mirim: ponto de apoio em definição (em andamento)
Orientação à População
Todas as pessoas que estiverem desabrigadas ou desalojadas em decorrência das chuvas devem se dirigir ao ponto de apoio mais próximo. Os locais estão preparados para o acolhimento e atendimento das famílias atingidas.
Se você estiver em área de risco, não espere a situação se agravar. Procure abrigo seguro e acione a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.
A previsão indica continuidade de chuvas nas próximas horas, exigindo atenção redobrada da população.
As secretarias competentes estão emitindo relatórios técnicos para subsidiar a elaboração do decreto de calamidade pública.
DOAÇÕES
A Prefeitura está recebendo doações para atender as famílias acolhidas nos abrigos. Neste momento, há necessidade urgente de calçados, roupas de cama, roupas de banho, material de limpeza e itens de higiene pessoal.
As doações podem ser entregues diretamente nos pontos de apoio. Toda contribuição faz a diferença e ajuda a garantir dignidade e acolhimento às famílias atingidas.
Paraty contabiliza os estragos causados pelo temporal
Todos os bairros do município foram atingidos pela enxurrada. Máquinas limpam as ruas e prefeitura dá suporte às famílias afetadas. Doações podem ser feitas
Paraty suspende as aulas na rede pública municipal nesta sexta-feira
As unidades estão servindo de abrigos e pontos de apoio para as pessoas atingidas pelo temporal desta quinta-feira (26)
Chuva forte em Paraty provoca alagamentos e deixa famílias ilhadas
Além de queda de árvores na Rio-Santos com interdição da via. Um homem arrastado pela correnteza foi salvo por corrente humana
Homem de 62 anos que teve o carro arrastado pela correnteza foi encontrado sem vida em Paraty
Ele teria arriscado atravessar a ponte durante o temporal de domingo. O corpo foi localizado pelos bombeiros na madrugada dessa segunda-feira (23)
Temporal atinge Paraty e provoca alagamentos, quedas de árvores e deslizamentos
Além de interdição na rodovia Rio-Santos. Bombeiros e Defesa Civil, procuram um carro, com uma família que teria desaparecido, neste domingo (22) quando passava por uma ponte por cima da cachoeira
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.