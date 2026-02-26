Tarde desta quinta-feira de temporal em Paraty - Divulgação/Rede Social

Publicado 26/02/2026 23:51 | Atualizado 27/02/2026 00:16

Paraty - O prefeito de Paraty anunciou em rede social na noite desta quinta-feira (26) a suspensão das aulas na rede pública municipal, nesta sexta-feira, (27), por conta do temporal que atingiu a cidade, provocando alagamentos e deixando famílias desalojadas.

Segundo Zezé Porto o momento é para acolher as vítimas do temporal. As unidades escolares estão servindo de apoio aos desalojados. Um dos bairros mais atingidos com o temporal foi o Condado, seguido das comunidades do Mato Dentro - queda de barreira- Jabaquara, Mangueira e Pantanal, onde famílias ficaram ilhadas.

A Defesa Civil segue acompanhando e monitorando toda área. Maiores informações e solicitações de ajuda 199 Defesa Civil ou 193 Corpo de Bombeiros.