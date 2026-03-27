Fut Juá uma tradição da comunidade caiçara - Divulgação/Evento

Fut Juá uma tradição da comunidade caiçaraDivulgação/Evento

Publicado 27/03/2026 10:48 | Atualizado 27/03/2026 10:49

Paraty- Acontece neste final de semana (28 e 29) o 25º Fut Juá, dentro da Reserva Ecológica da Juatinga, com futebol de areia na Praia do Sono, em Paraty, na costa verde. Sábado e domingo promete muito futebol, música e valorização das tradições do povo caiçara.

Praia do Sono neste sábado e domingo Divulgação/Evento

O torneio de futebol de areia vai contar com a participação de oito equipes, divididas em dois grupos. Grupo A: Cairuçu, Juatinga, Mamanguá, e Ponta Negra, e no Grupo B: Calhaus, Paraty Mirim, Pouso da Cajaíba e Praia do Sono.

Sábado o dia todo e domingo pela manhã vão acontecer os 12 jogos da primeira fase do torneio, e no domingo à tarde a bola vai rolar para às semifinais, disputa do terceiro lugar e a grande final do Fut Juá, na Praia do Sono.