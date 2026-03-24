Corpo foi retirado do rio pelos bombeirosDivulgação/Reprodução rede social
Corpo é encontrado no rio em Paraty
Perequê-Açu, segundo os Bombeiros ainda não há informações sobre a causa da morte
Chuva forte interdita acesso à comunidade de Paraty
O temporal caiu na noite de ontem (11) e por medida de segurança Defesa Civil fechou acesso ao Morro da Jabaquara
Paraty completa 359 anos com equipes trabalhando para recuperar a cidade
E o reconhecimento do decreto de estado de calamidade pública pelo Governo Federal, depois que a cidade foi atingida por dois temporais seguidos. O prefeito, Zezé Porto anuncia a liberação do FGTS, pela Caixa, a partir de terça-feira (3) para os trabalhadores atingidos
Paraty contabiliza os estragos causados pelo temporal
Todos os bairros do município foram atingidos pela enxurrada. Máquinas limpam as ruas e prefeitura dá suporte às famílias afetadas. Doações podem ser feitas
Paraty suspende as aulas na rede pública municipal nesta sexta-feira
As unidades estão servindo de abrigos e pontos de apoio para as pessoas atingidas pelo temporal desta quinta-feira (26)
Chuva forte em Paraty provoca alagamentos e deixa famílias ilhadas
Além de queda de árvores na Rio-Santos com interdição da via. Um homem arrastado pela correnteza foi salvo por corrente humana
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