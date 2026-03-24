Corpo foi retirado do rio pelos bombeiros - Divulgação/Reprodução rede social

Corpo foi retirado do rio pelos bombeirosDivulgação/Reprodução rede social

Publicado 24/03/2026 08:07

Paraty - Um homem foi encontrado morto nesta segunda-feira (23) no Rio Perequê-Açu, em Paraty, na costa verde do Estado. Segundo o Corpo de Bombeiros, o corpo foi localizado em uma área de desague. Os agentes constataram o óbito no local.

Uma equipe da perícia foi acionada para coletar informações que possam ajudar nas investigações. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Angra dos Reis (RJ). O caso foi registrado na delegacia de Paraty e será investigado pela Polícia Civil.