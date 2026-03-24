A polícia procura o acusado pelo feminicídio, o ex-companheiro da vítimaDivulgação/Polícia Civil
De acordo com a Polícia, a mulher possuiía uma medida protetiva em maio de 2024. Porém, a ação foi arquivada em junho do ano seguinte, ficando vigente apenas o processo criminal.
O caso foi registrado na delegacia de Paraty como feminicídio. A polícia procura pelo suspeito, que assim como a vítima não teve o nome revelado.
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