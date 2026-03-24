A polícia procura o acusado pelo feminicídio, o ex-companheiro da vítima - Divulgação/Polícia Civil

A polícia procura o acusado pelo feminicídio, o ex-companheiro da vítimaDivulgação/Polícia Civil

Publicado 24/03/2026 08:11 | Atualizado 24/03/2026 08:14

Paraty- Uma mulher (41) foi agredida e morta nessa sexta-feira, (20), em Paraty, na costa verde. O principal suspeito do feminicídio, segundo a polícia, é o ex-companheiro da vítima. Ela chegou a ser socorrida em uma unidade médica, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Uma equipe da Patrulha Maria da Penha, que integra a 2ª Companhia Independente de Polícia Militar, foi acionada assim que o óbito foi constatado na unidade médica.



De acordo com a Polícia, a mulher possuiía uma medida protetiva em maio de 2024. Porém, a ação foi arquivada em junho do ano seguinte, ficando vigente apenas o processo criminal.



O caso foi registrado na delegacia de Paraty como feminicídio. A polícia procura pelo suspeito, que assim como a vítima não teve o nome revelado.