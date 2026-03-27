Suspeito de ter agredido até a morte uma mulher de 41 anos em Paraty - Divulgação/Disque Denúncia

Suspeito de ter agredido até a morte uma mulher de 41 anos em ParatyDivulgação/Disque Denúncia

Publicado 27/03/2026 10:13 | Atualizado 27/03/2026 10:54

Paraty - O Disque Denúncia divulgou, nessa quarta-feira (25), o cartaz do homem suspeito de feminicídio em Paraty, na costa verde. João Paulo Costa da Silva, é acusado de ter participado da morte de uma mulher, de 41 anos, na última sexta-feira (20), na cidade histórica. A vítima foi socorrida, deu entrada no hospital Hugo Leal ainda com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade.



A polícia foi acionada e o caso foi registro como crime de feminicídio na 167ª DP ( Paraty), e a partir daí a Justiça decretou a prisão temporária do suspeito, além do mandado de busca e apreensão. Na terça-feira (24), a polícia foi até a localidade da Ilha das Cobras, onde havia denúncia do local onde o homem acusado estava escondido, mas os agentes não conseguiram efetuar a prisão. Ele havia foragido. Em 2024, a vítima solicitou uma medida protetiva. Porém, a medida foi arquivada e apenas o processo criminal seguiu em andamento. A polícia pede a ajuda da população para localizar João Paulo.



Informações sobre o suspeito podem ser passadas, de forma anônima, aos números do Disque Denúncia: (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177. Também é possível entrar em contato pelo canal do WhatsApp: (21) 2253-1177, além do aplicativo do Disque Denúncia.









Relatar erro

Você pode gostar