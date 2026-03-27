Suspeito de ter agredido até a morte uma mulher de 41 anos em ParatyDivulgação/Disque Denúncia
A polícia foi acionada e o caso foi registro como crime de feminicídio na 167ª DP ( Paraty), e a partir daí a Justiça decretou a prisão temporária do suspeito, além do mandado de busca e apreensão. Na terça-feira (24), a polícia foi até a localidade da Ilha das Cobras, onde havia denúncia do local onde o homem acusado estava escondido, mas os agentes não conseguiram efetuar a prisão. Ele havia foragido.
Informações sobre o suspeito podem ser passadas, de forma anônima, aos números do Disque Denúncia: (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177. Também é possível entrar em contato pelo canal do WhatsApp: (21) 2253-1177, além do aplicativo do Disque Denúncia.
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