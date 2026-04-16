Prefeito Zezé Porto autoriza início das obras da ETEDivulgação/Rede social

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Paraty - Foi assinada nesta semana (15) a ordem de serviço para a construção da Estação de Tratamento de Esgoto (ET), em Paraty na costa verde. A obra, uma das principais do cronograma e aguardada pela população, vai garantir qualidade de vida, saúde e um turismo sustentável.
"Essa realização é fruto de muito trabalho, diálogo e parceria com o Governo do Estado, o INEA e todos que acreditaram nesse projeto desde o início. Um esforço conjunto que hoje começa a se transformar em realidade"  disse o prefeito Zezé Porto

Depois de muitos anos de espera, damos um passo histórico para construir uma cidade mais estruturada, sustentável e preparada para o futuro.
Na cerimônia de assinatura estavam presentes, além do prefeito e secretários, representantes do Governo do Estado e INEA. 
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