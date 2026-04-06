Festival de gols de Paraty em cima de Valença - Divulgação/TV Rio Sul

Festival de gols de Paraty em cima de ValençaDivulgação/TV Rio Sul

Publicado 06/04/2026 10:31

Paraty - A equipe de futsal de Paraty venceu Valença por 6 a 2 nesse sábado (04), jogando em casa, na quadra do Centro Esportivo Parque da Mangueira. Também em partida válida pela 5ª rodada da Copa Sul Fluminense de Futsal. Com a vitória, o time paratiense assumiu o primeiro lugar no grupo C.

Paraty está preparado para enfrentar o próximo adversário, neste sábado em casa Divulgação/TV Rio Sul

Paraty acumula 9 pontos, em quatro jogos, somando três vitórias e uma derrota, 25 gols marcados, 15 sofridos e 10 gols de saldo.

Os gols de Paraty na vitória em casa sobre Valença foram marcados por Serginho (2), Guerron (2), Júnior e Raif. O primeiro tempo terminou empatado em 1 a 1, mas a equipe paratiense ampliou no começo do segundo tempo para 3 a 1, Valença diminuiu o placar para 3 a 2, porém, Paraty, com o apoio da torcida, fez mais três gols e fechou o jogo em 6 a 2.

O time paratiense volta entrar em quadra pela Copa de Futsal no próximo sábado (11), contra Paulo de Frontin, às 14h, mais uma vez jogando em casa, com o apoio dos seus torcedores.