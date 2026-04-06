Festival de gols de Paraty em cima de ValençaDivulgação/TV Rio Sul
Paraty vence e lidera o grupo C na Copa Sul fluminense de Futsal
Depois de ganhar de Valença por 6 a 2
Padrasto que matou três crianças em Paraty é condenado a 80 anos de prisão
Fernando Evangelista da Silva foi acusado de atear fogo na casa da família e deixar um colchão bloqueando a imóvel para impedir a fuga das vítimas. O caso aconteceu em janeiro de 2020
Pai e filho são absolvidos em júri por morte de artista francês em Paraty
O artista plástico francês Cedric Alexandre Vacherie Jaurgoyhen foi morto em 2018, com um tiro na cabeça e teve sua casa incendiada o caso teve grande repercussão
Futebol de areia agita o final de semana em Paraty
No 25º Fut Juá, na Praia do Sono. Serão oito equipes divididas em dois grupos na disputa
Disque Denúncia divulga cartaz de suspeito de feminicídio em Paraty
O acusado, João Paulo Costa da Silva está foragido
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