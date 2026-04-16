Material apreendido na ação da PM - Divulgação/PM

Material apreendido na ação da PMDivulgação/PM

Publicado 16/04/2026 11:47

Paraty- Um homem foi preso por suspeita de tráfico de drogas nessa quarta-feira (15), na comunidade do Matadouro, em Paraty. Com ele a polícia apreendeu grande quantidade de drogas.

Segundo a Polícia Militar, os agentes em patrulhamento observaram um homem em atitude suspeita no local e ao perceber a aproximação dos agentes, ele tentou fugir, foi perseguido e ao entrar em uma casa, foi cercado pelos policiais. Na abordagem foram encontrados drogas embaladas e prontas para a venda, duas balanças de precisão, um celular e um caderno contendo anotações.

O suspeito e o material do tráfico apreendido foram encaminhados para à 167ª DP, onde o crime foi registrado como tráfico de drogas. O homem que não teve a identidade revelada permanece preso à disposição da Justiça.