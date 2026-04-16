Material apreendido na ação da PMDivulgação/PM
Paraty vai ganhar Estação de Tratamento de Esgoto (ETE)
A assinatura da ordem de serviço é fruto de uma parceria entre município e Estado. "Essa é uma conquista muito aguardada pela população, que vai trazer avanços na saúde pública, na preservação do meio ambiente e também no fortalecimento do turismo, uma das principais atividades do nosso município"
Paraty vence e lidera o grupo C na Copa Sul fluminense de Futsal
Depois de ganhar de Valença por 6 a 2
Padrasto que matou três crianças em Paraty é condenado a 80 anos de prisão
Fernando Evangelista da Silva foi acusado de atear fogo na casa da família e deixar um colchão bloqueando a imóvel para impedir a fuga das vítimas. O caso aconteceu em janeiro de 2020
Pai e filho são absolvidos em júri por morte de artista francês em Paraty
O artista plástico francês Cedric Alexandre Vacherie Jaurgoyhen foi morto em 2018, com um tiro na cabeça e teve sua casa incendiada o caso teve grande repercussão
Futebol de areia agita o final de semana em Paraty
No 25º Fut Juá, na Praia do Sono. Serão oito equipes divididas em dois grupos na disputa
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.