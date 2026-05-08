Atendimento das 8h às 15h na Rua São Roque - Divulgação/Reprodução Rede Social

Atendimento das 8h às 15h na Rua São Roque Divulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 08/05/2026 20:46

Paraty - O programa Castra Mais RJ chega a Paraty neste mês. A ação será realizada nos próximos dias 11 e 15, das 8h às 15h, na Rua São Roque, ao lado do posto de saúde do bairro Barra Grande. Estarão disponíveis cerca de 300 atendimentos de esterilizações por dia.

Segundo a organização, o objetivo é ampliar o acesso ao controle populacional de animais domésticos e promover mais saúde e bem-estar aos pets. Mais de 10 mil cirurgias já foram realizadas no estado do Rio de Janeiro.

Os tutores precisam fazer agendamento prévio pelo site do programa Castra Mais RJ. É necessário que os animais estejam cadastrados na plataforma do Governo Federal SinPatinhas.

Além da castração, os animais atendidos também recebem um microchip de identificação implantado de forma subcutânea. O dispositivo armazena informações do tutor, como nome, telefone e endereço, auxiliando na identificação e aumentando a segurança dos pets em casos de perda ou abandono.