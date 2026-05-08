Atendimento das 8h às 15h na Rua São Roque Divulgação/Reprodução Rede Social
"Castra Mais RJ " chega a Paraty
Entre os dias 11 e 15 de maio com atendimento gratuito para castração de cães e gatos na região da Barra Grande
Enel Rio inaugura primeiro trecho de obras para reforçar sistema elétrico da Costa Verde
Foram 10 quilômetros concluídos dos 38 que prevê o projeto de duplicação e modernização do sistema elétrico. O benefício pode atingir mais de 50 mil clientes
Paraty vai ganhar Estação de Tratamento de Esgoto (ETE)
A assinatura da ordem de serviço é fruto de uma parceria entre município e Estado. "Essa é uma conquista muito aguardada pela população, que vai trazer avanços na saúde pública, na preservação do meio ambiente e também no fortalecimento do turismo, uma das principais atividades do nosso município"
Paraty vence e lidera o grupo C na Copa Sul fluminense de Futsal
Depois de ganhar de Valença por 6 a 2
Padrasto que matou três crianças em Paraty é condenado a 80 anos de prisão
Fernando Evangelista da Silva foi acusado de atear fogo na casa da família e deixar um colchão bloqueando a imóvel para impedir a fuga das vítimas. O caso aconteceu em janeiro de 2020
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