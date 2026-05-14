Inscrições para o vestibular Cederj polo Paraty - Divulgação/Cecierj

Inscrições para o vestibular Cederj polo ParatyDivulgação/Cecierj

Publicado 14/05/2026 16:46

Paraty - A Fundação Cecierj está com inscrições abertas para o Vestibular Cederj 2026.2 até o próximo dia 17 de maio, oferecendo 7.505 vagas gratuitas em cursos de graduação na modalidade semipresencial em todo o estado do Rio de Janeiro. Entre as novidades desta edição está a chegada do polo integrado de Paraty, que passa a ampliar o acesso ao ensino superior gratuito na Costa Verde.

Instalado no Parque Ipê, o novo polo contará inicialmente com 70 vagas distribuídas entre os cursos de Ciências Contábeis, pela Universidade Federal Fluminense (UFF), com 30 vagas; Tecnologia em Sistemas de Computação, também da UFF, com 10 vagas; e o inédito curso de Tecnólogo em Design Gráfico, ofertado pelo Instituto Federal Fluminense (IFF), com 30 vagas.

O Consórcio Cederj reúne mais de 40 polos de apoio presencial e oferece cursos gratuitos em parceria com instituições públicas de ensino superior, como Cefet/RJ, IFF, UENF, UERJ, UFF, UFRJ, UFRRJ e UNIRIO. Ao todo, são 18 cursos de graduação disponíveis nesta edição do vestibular. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site oficial da Fundação Cecierj: Fundação Cecierj – Vestibular Cederj 2026.2⁠.

O modelo pedagógico do Cederj permite que os estudantes realizem a maior parte das atividades de forma remota, com encontros presenciais obrigatórios nos polos para avaliações e tutorias, conciliando flexibilidade e acompanhamento acadêmico. O presidente da Fundação Cecierj, Ricardo Piquet, destacou a importância da implantação do novo polo em Paraty.

-A inauguração deste novo polo integrado expande ainda mais o atendimento qualificado aos alunos do Consórcio Cederj e do CEJA, reafirmando nosso compromisso de fazer com que o cidadão de todas as localidades do estado tenha a oportunidade de transformar sua vida por meio do conhecimento e da formação profissional de excelência - afirmou.

Vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, a Fundação Cecierj atua na democratização do acesso à educação no estado, oferecendo cursos superiores gratuitos a distância, capacitação para professores, projetos de divulgação científica e ações voltadas à inovação e inclusão digital.