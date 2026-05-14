Inscrições para o vestibular Cederj polo ParatyDivulgação/Cecierj
Fundação Cecierj inaugura polo integrado em Paraty e abre inscrições para o Vestibular Cederj 2026
Novo espaço no Parque Ipê oferece cursos gratuitos de graduação semipresencial, incluindo o inédito Tecnólogo em Design Gráfico
Paraty faz história na Copa Sul Fluminense de Futsal e garante vaga direta nas quartas
Contra o Resende no dia 24 de maio, às 11h, no Centro Esportivo Parque da Mangueira, no quintal de casa
Polícia Civil prende influenciadora e o ex-marido por estupro contra os filhos em Paraty
Eles foram localizados e cumprido mandado de prisão em Itaguaí na Região Metropolitana do Rio de Janeiro
"Castra Mais RJ " chega a Paraty
Entre os dias 11 e 15 de maio com atendimento gratuito para castração de cães e gatos na região da Barra Grande
Enel Rio inaugura primeiro trecho de obras para reforçar sistema elétrico da Costa Verde
Foram 10 quilômetros concluídos dos 38 que prevê o projeto de duplicação e modernização do sistema elétrico. O benefício pode atingir mais de 50 mil clientes
Paraty vai ganhar Estação de Tratamento de Esgoto (ETE)
A assinatura da ordem de serviço é fruto de uma parceria entre município e Estado. "Essa é uma conquista muito aguardada pela população, que vai trazer avanços na saúde pública, na preservação do meio ambiente e também no fortalecimento do turismo, uma das principais atividades do nosso município"
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.