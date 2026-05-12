Casal preso é encaminhado à Delegacia de Itaguaí - Divulgação/Reprodução Rede Social

Casal preso é encaminhado à Delegacia de ItaguaíDivulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 12/05/2026 10:33

Paraty - A Polícia Civil prendeu uma influenciadora digital e seu ex-marido, na última semana, (7), acusados por estupro contra os próprios filhos, na cidade de Paraty, na costa verde, onde moravam. A ação orquestrada por agentes da 50ª DP (Itaguaí), com apoio da 167ª DP (Paraty) e da 93ª DP (Volta Redonda), localizaram e prenderam o casal, na cidade de Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio. Os nomes não foram divulgados para preservar as vítimas.

A mulher e o marido estavam foragidos da Justiça, desde janeiro de 2023, quando a Justiça havia decretado a prisão preventiva, durante uma operação da Polícia Federal sobre crimes de abuso sexual infantil, em Paraty. Na ocasião foram condenados há 23 anos de prisão. A Civil informou que as investigações tiveram início a partir de informações de órgãos internacionais sobre a presença de materiais pornográficos de menores de idade.

"Um crime bárbaro", segundo as investigações da polícia, que apontam que o casal estuprava os filhos menores de idade, para filmagem e produção de conteúdo pornográfico de lactofilia e o divulgava no exterior. O mandado contra o casal, cumprido nessa quinta-feira, foi expedido pela 2ª Vara Federal de Volta Redonda.

Para chegarem ao paradeiro do casal, os policiais civis realizaram o monitoramento de possíveis rotas e endereços vinculados aos dois e os localizaram em Itaguaí. Foi cumprido um mandado de prisão pelo crime de estupro e vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro registro que contenha sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente.