Paraty segue na Copa Sul Fluminense de Futsal - Divulgação/Time

Paraty segue na Copa Sul Fluminense de FutsalDivulgação/Time

Publicado 12/05/2026 17:05 | Atualizado 12/05/2026 17:10

Paraty - Com uma atuação impecável de Fino, que marcou cinco gols na partida, Paraty goleou Valença por 10 a 2, nesse final de semana jogando fora de casa, na Arena UNIFAA, e garantiu vaga direta para as quartas de final da Copa Sul Fluminense de Futsal.

Paraty faz uma campanha histórica na competição e se classificou como primeiro lugar do grupo C, com 19 pontos, fazendo a maior pontuação entre as 23 equipes que participaram da fase de grupos do torneio.

Em oito jogos, o time paratiense conseguiu seis vitórias, um empate e apenas uma derrota. Com os cinco gols marcados no jogo contra Valença, o destaque foi para o jogador Fino que chegou aos oito gols na competição e está empatado com o companheiro de time, Júnio MK, que também tem oito gols. Os outros gols de Paraty na partida contra Valença foram marcados por Jonathan (2), Guerron e o goleiro Kauê, que arriscou do meio da quadra e fechou o placar em 8 a 2.

Paraty já tinha entrado em quadra em Valença, no domingo, já classificado para a segunda fase da competição, mas mostrou na vitória de 10 a 2, que vai para a disputa das quartas de final com muitas condições técnicas e de desempenho de ir muito mais longe na Copa. Paraty joga em casa contra o Resende no dia 24 de maio, às 11h, no Centro Esportivo Parque da Mangueira.