Paraty - A cidade de Paraty será novamente palco de uma intensa celebração musical e cultural com a realização da 16ª edição do Bourbon Festival Paraty, entre os dias 29 e 31 de maio. Totalmente gratuito, o evento promete transformar o Centro Histórico — reconhecido pela UNESCO como Patrimônio Mundial — em uma grande extensão de New Orleans, reunindo mais de 60 atrações em mais de 12 horas diárias de programação.
Idealizado, produzido e promovido pelo Bourbon Street Music Club, o festival amplia o diálogo entre as sonoridades afro-diaspóricas representadas pelo Jazz, Blues, Soul, R&B e Música Brasileira, destacando a influência da herança rítmica africana na música contemporânea.
A edição de 2026 traz como destaque as homenagens ao centenário de Miles Davis e contará com apresentações de nomes internacionais consagrados, como o guitarrista Mike Stern, ex-integrante da banda de Davis e indicado seis vezes ao Grammy, ao lado do baterista Dennis Chambers. Também integram a programação internacional a cantora Carlise Guy, filha da lenda do blues Buddy Guy, além do gaitista Billy Branch e do jovem tecladista Sonny Gullage.
A programação ocupará diversos espaços da cidade, incluindo os palcos Matriz, Santa Rita, Igreja, Quadra e Largo do Rosário, além de apresentações itinerantes na Praça da Bandeira, Praça do Chafariz, Praia do Jabaquara e Ponte do Pontal. O festival também retoma as apresentações no Cinema da Praça e encerra as noites com os DJs Crizz e Leo Lucas.
Segundo Edgard Radesca, diretor geral do Bourbon Street Music Club, esta edição representa um amadurecimento da relação do festival com a cidade.
-Esta edição do Bourbon Festival Paraty marca um amadurecimento na nossa relação com a cidade, ao integrarmos talentos locais e expandirmos as fronteiras do evento para além do Centro Histórico e em itinerâncias pelas ruas e praças. A curadoria está riquíssima, promovendo o encontro de excelentes músicos paratienses com grandes nomes nacionais e internacionais- afirmou.
Entre os diferenciais da edição está o fortalecimento da produção cultural local. A abertura oficial será comandada pela Orquestra Jazz Sinfônica de Paraty, além de apresentações da Orquestra de Violões e artistas locais que movimentam a cena cultural da cidade ao longo do ano.
A interatividade também será um dos pontos altos do festival. Projetos como Jazz na Kombi e Towner Blues aproximam músicos e público ao transformar as ruas em palco. Outro destaque é o grupo Amigos da Cacilda, criado a partir do projeto social Favela Brass, formado por jovens músicos que iniciaram suas trajetórias no festival em 2022 e agora retornam com trabalho autoral.
A tradicional atmosfera de New Orleans será reforçada pelos músicos da Orleans St Jazz Band, que levarão apresentações espontâneas e jams pelas ruas históricas de Paraty. Além da música, o evento contará com a exposição fotográfica “MATRIZ: frequência coletiva”, com curadoria de Giancarlo Mecarelli e imagens de Pedro Guida e Roger Sassaki, valorizando os músicos de apoio e instrumentistas responsáveis pela construção artística dos espetáculos.
O festival também reforça seu compromisso socioambiental. Em sintonia com a Agenda 2030 da ONU, o Bourbon Festival Paraty ampliará ações sustentáveis como neutralização da pegada de carbono, eliminação de plásticos de uso único, coleta seletiva e incentivo à economia circular. A novidade deste ano será o Projeto Sirí, que implantará ecopontos e logística reversa em parceria com cooperativas locais, garantindo geração de renda para a comunidade.
Com expectativa de ocupação hoteleira superior a 80%, o festival consolida-se como um dos principais motores econômicos e turísticos da Costa Verde, movimentando o comércio, a rede de hospedagem e os serviços locais durante o período do evento.
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