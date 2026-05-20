Evento será realizado pelas ruas do centro histórico - Divulgação/Organizadores

Evento será realizado pelas ruas do centro históricoDivulgação/Organizadores

Publicado 20/05/2026 09:28

Paraty - A cidade de Paraty será novamente palco de uma intensa celebração musical e cultural com a realização da 16ª edição do Bourbon Festival Paraty, entre os dias 29 e 31 de maio. Totalmente gratuito, o evento promete transformar o Centro Histórico — reconhecido pela UNESCO como Patrimônio Mundial — em uma grande extensão de New Orleans, reunindo mais de 60 atrações em mais de 12 horas diárias de programação.

Uma multidão está sendo esperada na 16ª edição do evento em Paraty Divulgação/Organizadores

Idealizado, produzido e promovido pelo Bourbon Street Music Club, o festival amplia o diálogo entre as sonoridades afro-diaspóricas representadas pelo Jazz, Blues, Soul, R&B e Música Brasileira, destacando a influência da herança rítmica africana na música contemporânea.

A edição de 2026 traz como destaque as homenagens ao centenário de Miles Davis e contará com apresentações de nomes internacionais consagrados, como o guitarrista Mike Stern, ex-integrante da banda de Davis e indicado seis vezes ao Grammy, ao lado do baterista Dennis Chambers. Também integram a programação internacional a cantora Carlise Guy, filha da lenda do blues Buddy Guy, além do gaitista Billy Branch e do jovem tecladista Sonny Gullage.

A programação ocupará diversos espaços da cidade, incluindo os palcos Matriz, Santa Rita, Igreja, Quadra e Largo do Rosário, além de apresentações itinerantes na Praça da Bandeira, Praça do Chafariz, Praia do Jabaquara e Ponte do Pontal. O festival também retoma as apresentações no Cinema da Praça e encerra as noites com os DJs Crizz e Leo Lucas.

Segundo Edgard Radesca, diretor geral do Bourbon Street Music Club, esta edição representa um amadurecimento da relação do festival com a cidade.

-Esta edição do Bourbon Festival Paraty marca um amadurecimento na nossa relação com a cidade, ao integrarmos talentos locais e expandirmos as fronteiras do evento para além do Centro Histórico e em itinerâncias pelas ruas e praças. A curadoria está riquíssima, promovendo o encontro de excelentes músicos paratienses com grandes nomes nacionais e internacionais- afirmou.

Entre os diferenciais da edição está o fortalecimento da produção cultural local. A abertura oficial será comandada pela Orquestra Jazz Sinfônica de Paraty, além de apresentações da Orquestra de Violões e artistas locais que movimentam a cena cultural da cidade ao longo do ano.

A interatividade também será um dos pontos altos do festival. Projetos como Jazz na Kombi e Towner Blues aproximam músicos e público ao transformar as ruas em palco. Outro destaque é o grupo Amigos da Cacilda, criado a partir do projeto social Favela Brass, formado por jovens músicos que iniciaram suas trajetórias no festival em 2022 e agora retornam com trabalho autoral.

A tradicional atmosfera de New Orleans será reforçada pelos músicos da Orleans St Jazz Band, que levarão apresentações espontâneas e jams pelas ruas históricas de Paraty.

Além da música, o evento contará com a exposição fotográfica “MATRIZ: frequência coletiva”, com curadoria de Giancarlo Mecarelli e imagens de Pedro Guida e Roger Sassaki, valorizando os músicos de apoio e instrumentistas responsáveis pela construção artística dos espetáculos.

O festival também reforça seu compromisso socioambiental. Em sintonia com a Agenda 2030 da ONU, o Bourbon Festival Paraty ampliará ações sustentáveis como neutralização da pegada de carbono, eliminação de plásticos de uso único, coleta seletiva e incentivo à economia circular. A novidade deste ano será o Projeto Sirí, que implantará ecopontos e logística reversa em parceria com cooperativas locais, garantindo geração de renda para a comunidade.

Com expectativa de ocupação hoteleira superior a 80%, o festival consolida-se como um dos principais motores econômicos e turísticos da Costa Verde, movimentando o comércio, a rede de hospedagem e os serviços locais durante o período do evento.