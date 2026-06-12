Polícia Ambiental chega na área degradada, Canto Verde, ninguém é preso - Divulgação/Disque Denúncia

Polícia Ambiental chega na área degradada, Canto Verde, ninguém é presoDivulgação/Disque Denúncia

Publicado 12/06/2026 19:26

Paraty - Uma área de preservação permanente localizada na Estrada do Engenho, na região do Canto Verde, em Paraty, foi alvo de degradação ambiental identificada por agentes da Polícia Ambiental nessa quarta-feira (10). Ninguém foi preso. O caso foi registrado na 167ª DP.

A fiscalização foi realizada após uma denúncia encaminhada ao programa Linha Verde, do Disque Denúncia. No local, os policiais constataram a movimentação de terra e a supressão de vegetação em uma área protegida de aproximadamente 300 metros quadrados.

De acordo com a Polícia Ambiental, durante a ação não foram encontrados responsáveis pela intervenção nem placas ou documentos que comprovassem o licenciamento ambiental da atividade. Os agentes realizaram registros fotográficos da área afetada e encaminharam a ocorrência para a Delegacia de Paraty, que ficará responsável pela investigação e apuração das circunstâncias do caso.

A Polícia Ambiental reforça a importância das denúncias anônimas pelo canal 0300 2253 1177 para combater crimes ambientais e auxiliar na preservação dos recursos naturais da região.