Festa Nossa Senhora dos Remédios e São PedroDivulgação/PMP
Festival do Camarão da Ilha do Araújo celebra 30 anos de tradição caiçara e marca fim do defeso em Paraty
Evento acontece de 5 a 7 de junho, reunindo gastronomia típica, música e valorização da cultura local em uma das comunidades mais tradicionais da Costa Verde
Bourbon Festival Paraty começa nesta sexta com atrações internacionais e expectativa de ocupação hoteleira acima de 80%
Evento gratuito celebra a herança africana no jazz e blues e transforma o Centro Histórico de Paraty em palco de grandes shows e intervenções culturais entre os dias 29 e 31 de maio
Paraty recebe prêmio estadual por inovação e inclusão na educação pública
Município é destaque em fórum de cidades inteligentes após avanço em alfabetização e uso de tecnologia na rede municipal de ensino
Denúncia de pesca predatória leva à apreensão de 250 quilos de pescado e crustáceos em Paraty
Operação da Polícia Ambiental na Estação Ecológica de Tamoios resultou na prisão de dois homens e na apreensão de embarcação, redes de arrasto e camarões capturados ilegalmente
Paraty celebra herança afro com grandes nomes do jazz e blues na 16ª Bourbon Festival
E projeta ocupação hoteleira acima de 80% entre os dias 29 e 31 de maio, com mais de 60 atrações espalhadas pelo centro histórico e programação inspirada na atmosfera musical de New Orleans
Fundação Cecierj inaugura polo integrado em Paraty e abre inscrições para o Vestibular Cederj 2026
Novo espaço no Parque Ipê oferece cursos gratuitos de graduação semipresencial, incluindo o inédito Tecnólogo em Design Gráfico
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