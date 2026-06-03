Festa Nossa Senhora dos Remédios e São Pedro - Divulgação/PMP

Festa Nossa Senhora dos Remédios e São PedroDivulgação/PMP

Publicado 03/06/2026 12:08

Paraty – A tradicional Ilha do Araújo será palco da 30ª edição do Festival do Camarão, entre os dias 5 e 7 de junho, um dos eventos culturais e gastronômicos mais importantes de Paraty, na Costa Verde. Realizada pela Paróquia Nossa Senhora dos Remédios, com apoio institucional da Prefeitura local, a festividade celebra três décadas de história, fortalecendo a identidade caiçara e o turismo de base comunitária na região.

Gastronomia caiçara no festival de camarão da Ilha do Araújo Divulgação/PMP

Mais do que uma atração turística, o festival desempenha um papel relevante para a atividade pesqueira local ao marcar oficialmente o encerramento do período de defeso do camarão. Durante esse intervalo, a pesca da espécie permanece suspensa para garantir sua reprodução e a preservação dos recursos marinhos.

Criado originalmente para arrecadar recursos destinados à Festa dos Padroeiros São Pedro e São Paulo, o evento se consolidou ao longo dos anos como um símbolo da união comunitária e da resistência das tradições locais.

O grande destaque da programação é a gastronomia típica preparada pelos próprios moradores da ilha. Diversos pratos à base de camarão serão oferecidos ao público, preservando receitas e conhecimentos transmitidos entre gerações de famílias caiçaras. Para facilitar o acesso dos visitantes, haverá um esquema especial de transporte marítimo durante os três dias de evento. As embarcações realizarão travessias contínuas a partir das 11h, com saídas do cais da Praia Grande, principal ponto de embarque para a Ilha do Araújo.

Além de movimentar a economia local, o festival reforça a importância da preservação cultural e ambiental em uma área inserida no Sítio Misto Patrimônio Mundial da UNESCO. A programação inclui ainda apresentações musicais diárias, promovendo a integração entre moradores e turistas em um ambiente de celebração da cultura caiçara.



A travessia de barco será a partir das 11h, saindo do cais da Praia Grande, em direção a Ilha do Araújo. Além da gastronomia caiçara à base de camarão, haverá apresentações musicais diárias, para acolher ainda mais os visitantes.